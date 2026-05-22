Clavijo insta a un "cambio cultural" en la administración para digitalizarla y remover estructuras "rígidas"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo Batlle - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha animado este viernes a promover un "cambio cultural" en las administraciones públicas para acelerar la introducción de la digitalización y "dar un salto" en modernización.

En un desayuno informativo organizado por APD Canarias y en compañía del presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, ha señalado que aún quedan muchas estructuras "rígidas", por ejemplo en la propia Relación de Puestos de Trabajo, por lo que ha insistido en que hay que "cambiar" a todos los niveles, desde la comunidad autónoma hasta cabildos y ayuntamientos.

Ha indicado que la tecnología "incrementa la productividad del trabajador público" ante las "facilidades" que se han introducido para acceder y tramitar documentación con la documentación, lo que ha supuesto una "mejora notable", si bien aún detecta "rechazo al cambio, inseguridad y miedo".

El presidente ha puesto como ejemplo la gestión de la dependencia, que ha permitido reducir en un tercio los plazos gracias a la automatización en la gestión de expedientes.

Ha dicho también que la tecnología tiene que ser un "elemento de cohesión" dado que en la pandemia sanitaria se demostró que "había brecha digital" y ahora se está haciendo un "esfuerzo" en los municipios de menos de 10.000 habitantes para tratar de "frenar la sangría" de pérdida de población.

"Tenemos que dotarles de capacidades tecnológicas para que una 'startup' pueda estar tanto en Garachico como en Tejeda", ha indicado, subrayando que los municipios pequeños deben tener "los mismos servicios" que las capitales.

Clavijo ha defendido también que hay un "campo por explorar" en servicios a la longevidad dado que ha aumentado la esperanza de vida y las patologías consiguen ser "cronificadas" gracias a los avances médicos.

En esa línea ha comentado que en Canarias habrá más de medio millón de personas por encima de los 65 años en 2035, lo que supone "un reto" que invita a "tomar decisiones estratégicas" ya que "no va a haber plazas sociosanitarias para todo el mundo".

Además ha indicado que la natalidad ha bajado y va a haber "muchos mayores solos" por lo que la tecnología se antoja "fundamental" para que haya un envejecimiento activo y también un "acompañamiento", donde es clave la teleasistencia que ya suma 20.000 usuarios en el archipiélago.

"Es un campo enorme por explorar si queremos hacerlo sostenible porque no hay presupuesto público que lo pueda sostener", ha señalado.