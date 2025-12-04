Clavijo muestra su apoyo a la consejera canaria de Turismo y subraya que la "violencia nunca es justificable"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha mostrado este jueves su apoyo a la consejera regional de Turismo, Jéssica de León (PP), tras conocerse públicamente que lleva meses recibiendo amenazas y ataques contra su casa y vehículo por la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, conocida también como Ley de Alquiler Vacacional, que aprobó el Parlamento autonómico el 12 de noviembre.

Clavijo ha matizado, en declaraciones a los periodistas tras ser cuestionado por ello, que "esto no es una ley de Jéssica, la consejera de Turismo, este es un proyecto de ley del Gobierno de Canarias y del Parlamento de Canarias, que la ha aprobado", y pudiéndose "estar más de acuerdo o menos", puntualizó que "la intimidación y la violencia nunca es justificable en ningún concepto, en ningún ámbito".

Por ello, afirmó, que desde el Gobierno de Canarias se ha condenado la situación que sufre la consejera, a la que mostró "todo" su apoyo tanto personal como presidente del Ejecutivo autonómico, matizando que han sido "respetuosos" y que "viene ocurriendo desde el verano".

"Ella no ha querido en ningún momento hacerlo público pero es evidente que el uso de la violencia, la intimidación, no es de recibo en una democracia. Yo le manifesté en privado, en su momento y también ahora, no solo el apoyo, sino el respaldo", concluyó.