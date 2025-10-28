Clavijo niega que el director de SCS revelara "ningún dato" del diputado de NC y se disculpa por el "espectáculo"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha negado este martes que el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, revelara "ningún dato" del diputado de NC-BC Yoné Caraballo durante la comisión parlamentaria de Sanidad el 17 de octubre.

"El director del Servicio Canario de la Salud no ha hecho ninguna revelación de ningún dato", ha aseverado Clavijo al ser cuestionado por el diputado del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, en la sesión de control en el Parlamento canario en relación a si va a cesar al director del SCS tras lo ocurrido el 17 de octubre.

Clavijo, que ha admitido "no" estar "satisfecho con la actuación" de esa comisión, que calificó de "espectáculo lamentable" por parte "de ambos bandos, no solo del director del SCS", se disculpó, ya que matizó que "ese no es el estilo del gobierno" que preside, "ni es el modo canario".

Sin embargo, subrayó que "no" se puede cargar "solo" en una parte porque, puntualizó, que "quien empezó haciendo alusiones personales", como ha observado tras verse la comisión, "fue el señor diputado que se sienta ahí", en relación a Caraballo, por lo que matizó es "igual de despreciable".

Además indicó que el mismo Caraballo ya estuvo implicado en una "polémica de revelación de datos" con el gerente del Hospital de Lanzarote, cuando gobernaba NC en Canarias, y espetó a Campos que "nunca" lo vio pedir la dimisión de ese gerente.

"CADA MINUTO" EN EL SCS ES "UNA INDIGNIDAD"

Por su parte, el diputado de NC Luis Campos ha considerado que "cada minuto" que Adasad Goya siga al frente de la "principal institución sanitaria" de Canarias, es "una indignidad para la misma, una indignidad para su gobierno, una indignidad para todos" los canarios.

Campos criticó que Goya ha demostrado ser "un incompetente" en su "nefasta gestión" al frente como gerente del Hospital Universitario de Canarias (HUC), mientras que el Gobierno canario, "en agradecimiento", lo ha puesto como director del SCS, para lo que consideró que "está absolutamente inhabilitado, ya no solo por su incompetencia, sino porque lo que ha hecho es absolutamente indigno e inmoral".

Así, le reprochó la "utilización" que Goya ha hecho "de datos personales, además de la esfera más sensible, que es el expediente médico de cualquier persona, para atacar políticamente" al diputado de NC con el objetivo de "intentar humillar", de "intentar coaccionar" la labor fiscalizadora.