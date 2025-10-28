Clavijo ofrece "empatía y gestión" a los autónomos canarios frente a la "improvisación" del Gobierno central

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado este martes que su Ejecutivo ofrece "empatía, gestión y certezas" a los autónomos canarios frente a la "improvisación" del Gobierno central, tras su anunciada subida de cuotas a la Seguridad Social rectificada posteriormente.

En respuesta a una pregunta del Grupo Popular en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha señalado que ha habido "desconcierto" entre los autónomos porque el Gobierno toma medidas desde el "dogmatismo y sin consenso", lo que ha llevado a generar "miedo" entre "miles de autónomos" porque la subida de costes podría poner en riego su "frágil economía".

Ante este modelo, Clavijo ha puesto sobre la mesa el "modo canario" con una "política clara y cierta" que pasa por tener una "interlocución directa" con el colectivo a través de la creación de la Dirección General de Autónomos, la implantación de la 'cuota cero', el observatorio de empleo, el consejo de apoyo al emprendimiento o medidas de apoyo para que se pueda contratar a personas mayores de 52 años.

La portavoz del PP, Luz Reverón, ha cargado contra las "improvisaciones" del Gobierno central que "faltan al respeto" a los autónomos, hasta el punto de que tuvo que dar un "volantazo" y pasar de una subida de hasta 206 euros a 14 euros.

"Esto no es planificación, es política de titulares, no es una ocurrencia aislada", ha detallado, subrayando que Sánchez ha subido hasta en diez ocasiones las cotizaciones a los autónomos para convertirlos en su "cajero automático".

Frente a la "improvisación continua" del Gobierno central ha defendido que en Canarias se gobierna "de otra manera", con la 'cuota cero', y que ha llevado a Canarias a ser la comunidad líder en crecimiento de autónomos. "Sabemos proteger a quienes generan empleo y riqueza", ha agregado.

Reverón ha insistido en cargar contra el "caos y sablazo continuo" del Gobierno central y los autónomos isleños "no pueden ser el conejillo de indias ni el bolsillo de nadie".