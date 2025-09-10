Clavijo y Pradales firman este jueves en Canarias un convenio bilateral sobre I+D+i

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales (i), se reúne con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (d), en el Palacio de Ajuria Enea - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el Lehendakari vasco, Imanol Pradales, firmarán este jueves en Tenerife un convenio bilateral sobre desarrollo de la I+D+i en ambas comunidades autónomas.

La recepción oficial al Lehendakari será pasadas las 12.00 horas en la sede de Presidencia del Gobierno con una actuación musical en el patio de una pieza de fusión instrumental canario-vasca.

Tras la habitual foto de familia, y poco antes de las 13.00 horas, ambos presidentes firmarán el convenio de colaboración y acto seguido, comparecerán ante los medios de comunicación.

Ya por la tarde, a partir de las 16.30 horas, visitarán el Observatorio del Teide para contemplar la red de telescopios y mantener un encuentro con Valentín Martínez, director del IAC (Instituto de Astrofísica de Canarias) y Emilio García, asesor para la Coordinación de los Observatorios de Canarias (IAC).