Clavijo, preocupado con que los territorios fronterizos puedan ser "centros de reclusión" de migrantes

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido este martes que le "preocupa mucho" las "nuevas tendencias" que se abren camino en la UE tras aprobarse el modelo italiano de crear centros de retención de migrantes en países terceros.

En respuesta a una pregunta del PP en la sesión de control del Pleno del Parlamento teme que los territorios fronterizos se conviertan "de hecho" en centros de reclusión de menores y migrantes extranjeros.

"Eso sí puede ser un gran problema para Canarias, y frente a eso espero que al menos la unidad que hemos mantenido hasta ahora la sigamos manteniendo", ha apuntado.

Sobre la gestión del Gobierno central y el traslado de los menores migrantes ha admitido que no están "satisfechos" ya que tras la aprobación de la reforma de la ley de extranjería y los autos del Supremo esperaban "una reacción más eficiente y diligente".

No obstante, ha apuntado que "hay que ser honestos" y reconocer que se ha avanzado, si bien el traslado de los menores solicitantes de asilo ha alcanzando un total de 550, más otros 300 "retenidos" en el centro 'Canarias 50', y el mecanismo de derivación de 15 días de la contingencia migratoria "no está funcionando".

El presidente ha apuntado que antes del mes de marzo "tienen que salir más de 2.000" para dejar en las islas a unos 2.200, el límite que marca el triple de la capacidad ordinaria de acogida.

En esa línea ha señalado que en las últimas semanas han llegado unos 200 menores al archipiélago "y no salen con agilidad" de tal forma que "la presión y la inadecuada asistencia va a perdurar en el tiempo".

Juan Manuel García Casañas, presidente del Grupo Popular, ha criticado que Canarias sigue atendiendo a los migrantes ante la "pasividad del" Gobierno central, con algo más de 9.000 solo en la isla de El Hierro.

Ha reprochado al presidente Pedro Sánchez que llegue a acuerdos rápidos con Junts y a Canarias solo se le ofrezca "más deuda", el incumplimiento de acuerdos o la exclusión de la reunión de alto nivel entre España y Marruecos.

Ha acusado al Gobierno central de "ralentizar" el traslado de menores, no solo los de asilo, lo que supone una "tomadura de pelo", al tiempo que ha ironizado con que "sí se ha dado prisa" para "omitir las denuncias y mandar callar a las mujeres" que denunciaron acoso sexual y laboral de un asesor de La Moncloa.

García Casañas ha apuntado que el Gobierno "no tiene futuro" y resaltado que desde que se activó la contingencia migratoria hay que derivar en 15 días y los más de 250 de las últimas semanas "solo han aceptado un medio centenar".