Clavijo presenta la primera Estrategia Canarias-África, que busca pasar "de las palabras a la acción"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha presentado este lunes la primera Estrategia Canarias-África, que busca pasar "de las palabras a la acción" y posicionar al archipiélago como plataforma para impulsar alianzas institucionales, económicas, de conocimiento y cooperación con el continente africano.

Así lo ha dicho en unas declaraciones a los medios de comunicación en las que agregó que se trata de una hoja de ruta específica para África en la que se coordinan numerosas acciones.

"Hemos decidido pasar de la palabra, de siempre decir que nuestro enclave geográfico es fundamental y tricontinental, que somos Europa y que estamos a 80 kilómetros de la costa africana; a la acción", aseveró.

Clavijo recordó que en los últimos años se han ido desarrollando muchas acciones por parte de Casa de África y por parte de las consejerías del Gobierno de Canarias, pero que ahora se quieren establecer en una única estrategia.

De esta manera, el objetivo es poder establecer y coordinase con todo el desarrollo del continente africano, que pasará en el año 2050 a tener 2.500 millones de habitantes, para que exista un beneficio mutuo.

"Es una relación simbiótica donde nosotros podemos aportar conocimiento, 'know-how', ser una plataforma para llegar a Europa con la seguridad jurídica que eso conlleva y, paralelamente, beneficiarnos de esas oportunidades de desarrollo que se están dando en África", explicó.

(Habrá ampliación)