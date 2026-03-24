Clavijo recaba la unidad del Parlamento y exige una reunión a Torres para compensar a Canarias por la guerra de Irán

Archivo - El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (i), y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (d), conversan a su llegada a una reunión en el Congreso de los Diputados - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha recabado la unidad de la mayor parte del Parlamento canario para abrir negociaciones con el Gobierno central con el fin de que se fijen compensaciones para las islas o se flexibilicen las reglas fiscales.

En declaraciones a los periodistas a la salida de un encuentro con los portavoces de los siete grupos ha dicho que ha pedido una reunión "urgente" al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con el fin de que se apliquen medidas específicas para el archipiélago.

Clavijo ha subrayado que el decreto anticrisis aprobado por el Gobierno central afectará a las islas con una merma de 150 millones del Fondo de Compensación debido a la rebaja del IVA por lo que urge a que se aprueben mecanismos para que la comunidad autónoma no tenga que usar recursos propios.

"Todos somos conscientes de que es un momento en el que tenemos que estar unidos porque no sabemos, hay mucha incertidumbre, cuánto va a durar la guerra, cuánto tiempo, si la guerra acaba mañana, el impacto en las infraestructuras y en la economía canaria va a tener durante meses su efecto y eso va a ir en detrimento de las familias más humildes y vulnerables de Canarias", ha explicado.

El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), ha reconocido que las medidas que pueda tomar Canarias "van a estar encorsetadas por dos límites" ya que o bien se hace una compensación o bien se flexibiliza la regla de gasto.

Sobre la bonificación al combustible en las 'islas verdes' ha lamentado que ha quedado "totalmente subsumida" tras los incrementos de precios por lo que ha reclamado ir "más allá" con un verdadero "escudo social" ya que el decreto anticrisis estatal "obvia en gran medida" lo que se puede aplicar en el archipiélago.

El portavoz de NC-bc, Luis Campos, ha mostrado su "apoyo" al Gobierno regional para pedir compensaciones al Estado y atienda las "singularidades" de la comunidad autónoma por lo que entiende que se abre una "oportunidad" para flexibilizar la regla de gasto.

No obstante, ha rechazado que el Gobierno regional "no tome ninguna iniciativa, solo a expensas de que pueda tener la posibilidad de un mayor endeudamiento o una relajación de las reglas fiscales" ya que está "convencido" de la capacidad del "autogobierno".

"No se puede pedir siempre a España que actúe y en Canarias esperar a rebufo a ver qué es lo que sucede", ha agregado.

Entre las propuestas de su grupo ha detallado la devolución a los transportistas del 99,9% del impuesto del combustible, recuperar la deducción en el IRPF por el alza de precios, aumentar el importe de la renta de ciudadanía y aprobar los complementos que permite la ley.

CC PIDE APLICAR YA LAS PRIMERAS MEDIDAS

José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista, ha tildado de "difícil" que el decreto anticrisis sea convalidado en el Congreso, y más aún que se tramite como proyecto de ley, ya que tardaría al menos un año, y "a lo mejor" ya no haría ni falta, por lo que ha abierto la puerta a un decreto propio para el archipiélago.

Sobre el paquete de medidas que baraja el Gobierno canario, los nacionalistas apoyan todas las propuestas y las que se puedan hacer, sin contar con el Estado, que se hagan "ya", además con una fórmula "flexible" hasta final de año para no tener que estar aprobando decretos de forma constante.

"Que también sea flexible en los porcentajes, de tal forma que podamos ir modulándolo en función de cómo evolucione la crisis", ha indicado.

El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, ha reconocido que sus propuestas de su para hacer frente a los efectos de la guerra coinciden en gran parte con las del Gobierno canario pero ha precisado que el "escudo" debe orientarse también a la gente y no solo a los sectores productivos.

"En ese sentido, no va a haber ninguna dificultad a la hora de apoyar al Gobierno en llevar a cabo esa ley", ha indicado, si bien ha lamentado que no se apruebe un decreto propio de Canarias, tal y como han hecho los gobierno autonómicos de Euskadi, Cataluña o Asturias.

Ha dicho también que el PSOE "estará a la altura" en la negociación que se va a abrir con el Gobierno central para compensar al archipiélago y ha afeado al portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, que haya dicho que el decreto estatal no beneficia a Canarias.

"Sabe que es mentira y no se puede estar mintiendo a la sociedad canaria", ha comentado, indicando que es "falso" que el ministro Ángel Víctor Torres vote en contra de Canarias en el Consejo de Ministros.

"Yo espero que en el próximo Consejo de Gobierno, se apruebe un decreto de ley en Canarias con medidas concretas, y que por tanto, sean unas medidas complementarias a ese escudo social y económico de protección de la sociedad canaria y de nuestros sectores productivos, que se aplique en Canarias", ha explicado.

ASG RECLAMA "SENTIDO COMÚN" Y PARTICIPACIÓN DE TODOS

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha pedido la intervención de todas las administraciones públicas en este proceso porque ya hay un decreto estatal que "puede gustar más o menos" y ahora el Gobierno de Canarias "tiene que hacer lo propio" junto a cabildos y ayuntamientos.

Ha apelado al "sentido común" porque Canarias depende en "casi todo del exterior" debido al impacto del transporte y la energía y ha insistido en centrarse también en las familias más vulnerables ante el repunte de la inflación.

En el caso concreto de las propuestas de su grupo ha señalado que habrá que estudiar la bonificación del combustible en las 'islas verdes' ya que su efecto se ha diluido tras la subida del precio del petróleo.

Luz Reverón, portavoz del Grupo Popular, ve muy "acertado" el paquete de propuestas que maneja el Gobierno de Canarias ante la "sorpresa" del decreto estatal porque no tiene en cuenta las "singularidades" de las islas. "Nos ha echado para atrás", ha explicado.