Clavijo reivindica el "diálogo" frente al "ruido" estatal para construir "una Canarias para los canarios"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el tradicional discurso de Fin de Año - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha apelado este miércoles al modo de canario de hacer política que pasa por la apuesta por el "diálogo" frente al "ruido" a nivel estatal para construir "una Canarias para los canarios".

"El modo canario es la defensa razonada de nuestra tierra y la protección de nuestros derechos, es la razón, frente a la fuerza, la cordura frente a la crispación, y espero de corazón que este nuevo año nos traiga serenidad, diálogo y acuerdos, que dejemos atrás el ruido y pongamos el foco en lo que de verdad importa: mejorar la vida de la gente", ha señalado en el tradicional discurso de Fin de Año que ha protagonizado desde una finca que se abre paso en medio de la lava del 'Tajogaite' en La Palma.

Clavijo ha precisado que "ser canario no es solo nacer aquí" sino también "decidir quedarse" y "trabajar en ella, respetarla, quererla, cuidarla".

"Ser canario es amar a estas islas y ser parte de nuestras costumbres, ser canario es cuidar lo que hemos heredado y lo que vamos a dejar a quienes vienen detrás, es vivir, trabajar y algún día descansar en esta maravillosa tierra que pisamos con orgullo", ha indicado.

El presidente ha extendido el 'ser canario' a quienes sienten las islas "como algo suyo", lo mismo que los "hermanos" que viven en el exterior y "mantienen viva" la identidad canaria.

"Todos merecen ser reconocidos, escuchados y protegidos porque Canarias no se construye excluyendo", ha afirmado.

Clavijo ha dicho que 2025 ha estado marcado por la "tensión política y el abandono" que ha sufrido Canarias ya que "Madrid sigue sin ver claramente a las islas en el horizonte". "Nos han dejado solos ante problemas que no son solo nuestros", ha comentado.

En esa línea ha hecho hincapié en la inmigración y en obras e infraestructuras que "siguen esperando" una financiación estatal que no llega.

"Cada vez más somos los propios canarios quienes afrontamos esta desidia, con nuestros ingresos y nuestro sacrificio fiscal, porque mientras en Madrid siguen instalados en el enfrentamiento estéril, en Canarias, optamos por el servicio público y la política útil", ha destacado.

BATALLA DURA POR LOS FONDOS EUROPEOS PARA AGRICULTURA

Asimismo ha augurado una "batalla dura" en el seno de la UE ante el previsible recorte de fondos para el sector primario y entiende que 2026 será un "año clave", con el debate de la financiación autonómica de fondo.

"Pero todo no es negativo", ha comentado, subrayando que ha habido "avances importantes" en la construcción de vivienda pública y privada, en el descenso de las listas de espera sanitarias y mejores indicadores en la aplicación de la ley de dependencia.

En el terreno económico, además, ha comentado que se ha cerrado el año con cifras récord de empleo y un crecimiento económico por encima de la media estatal, un "mérito" del tejido productivo canario.

No obstante, ha precisado que "no todo ha salido bien" y se han cometido "errores". "A quienes se han sentido decepcionados, solo puedo pedirles disculpas, gobernar es también reconocer lo que no funciona y comprometerse a mejorarlo, sin excusas", ha explicado.

Con todo, se ha dirigido a "los que han trabajado duro" para afrontar el "reto" de mejorar la vida de la gente.

"Ustedes sostienen Canarias, a ustedes les pertenece Canarias y este Gobierno trabaja para ustedes", ha finalizado.