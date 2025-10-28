Clavijo reprocha al PSOE Canarias que tache su Gobierno de "ineficaz" cuando Sánchez no aprueba los PGE

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante una rueda de prensa tras una reunión, en el Cabildo de Lanzarote, a 18 de agosto de 2025, en Lanzarote, Canarias (España). La reunión ha tenido lugar, aprovechando la estancia veraniega de Sán - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reprochado al PSOE Canarias que tache su Gobierno de "ineficaz" mientras el presidente, Pedro Sánchez, no aprueba los Presupuestos Generales del Estado y es "incapaz de sacar cualquier tipo de proyecto"

Así lo ha dicho este martes en respuesta parlamentaria a una pregunta del diputado del PSOE, Sebastián Franquis, que le cuestionó que hablara de eficacia cuando para los socialistas existe una falta de capacidad de gestión.

Al respecto, Clavijo mostró su sorpresa por el hecho de que sea precisamente el Partido Socialista el que diga que el Gobierno de Canarias "que aprueba los presupuestos, que no sufre derrotas parlamentarias, que gestiona y da la cara" es un desastre. "¿Y entonces ustedes en España qué son?", preguntó.

"No tienen mayoría parlamentaria, y es más, están con los presupuestos de la legislatura pasada. Son incapaces de sacar cualquier tipo de proyecto, tanto es así que les estamos haciendo nosotros el 'Decreto Canario' para que puedan cumplir con la agenda canaria", observó.

Con todo, apuntó que sólo puede ofrecer datos a las críticas socialistas, ya que se están haciendo "con diferencia" más viviendas de las que el PSOE hizo, las listas de esperas han bajado un 12%, se han sacado adelante infraestructuras y obras hidráulicas para impedir vertidos "que ocurrían cuando ustedes gobernaban", se ha puesto una bajada de ratios en Educación "sin precedentes", y se ha cerrado con los cabildos el acuerdo en Dependencia para poder pagarle al tercer sector lo que cuesta el servicio realmente.

"Usted puede seguir con ese mitin --expuso a Franquis--, que a lo mejor alguien lo cree, desde luego en ese aspecto solo tiene que mirar a Madrid para saber lo que está ocurriendo. Nosotros vamos a seguir trabajando".

FRANQUIS: EL GOBIERNO "MÁS INEFICAZ DE LA HISTORIA"

Desde el PSOE, Franquis acusó al Gobierno de Fernando Clavijo de ser "el más caro de la historia de Canarias" y el "más ineficaz" de la última década de la comunidad autónoma, al tiempo que resaltó la "bajísima ejecución presupuestaria" del Ejecutivo.

"En los dos últimos años, más de 2.400 millones de euros se han dejado de gastar --expuso--, lo que significa que 2.400 millones no han ido destinados a la gente que lo necesita en esta CC. Y mientras tanto, los servicios públicos se deterioran y 32.000 viviendas han salido del mercado residencial".

El socialista culpó de esto último al Gobierno de Canarias "por no aplicar una moratoria a las viviendas turísticas", refiriéndose por otro lado a las 18.000 personas en listas de espera en dependencia que están esperando una prestación o un servicio.

Para Franquis, la respuesta al motivo de todos estos datos es que "este gobierno, su modelo, fracasa", "Su modelo --espetó a Clavijo-- no distribuye la riqueza en Canarias. Su modelo no protege la economía canaria porque permite que muchas de las riquezas que se generan en esta CCAA se vayan fuera de Canarias".