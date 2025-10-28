Clavijo resalta que el Gobierno de Canarias ha querido afrontar el problema habitacional "sin soluciones mágicas"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto al diputado de CC David Toledo - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha subrayado este martes que el Ejecutivo regional ha querido afrontar el problema habitacional "sin soluciones mágicas, sin varitas", con un paquete de medidas para "acelerar la construcción de esas viviendas", ya que en la medida que se pueda incrementar la oferta, se van a bajar los precios.

Así respondía Clavijo, en la sesión de control parlamentaria, a la pregunta que le hacía el diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario David Toledo sobre la emergencia habitacional.

El presidente canario ha admitido que la vivienda "es uno de los grandes problemas que ahora mismo golpean" a la ciudadanía en España, en Europa, y "en Canarias", ya que matizó que actualmente "no es solo la gente joven que estudia, que se forma", que "cumplen con lo que la sociedad les pide", que cuando consiguen un empleo "se dan cuenta de que con el sueldo de sus trabajos son incapaces de poder emanciparse".

Esto, añadió, se produce porque cuando "se debería destinar el 30% de su salario para poder tener una vivienda, incluido hipoteca o alquiler, gastos de agua, luz y comunidad, la realidad" es que para poder acceder a una vivienda, "con las mínimas" condiciones, se está destinando "por encima del 50%".

"Y ese es un problema que este gobierno ha querido afrontar, sin soluciones mágicas, sin varitas, construir una vivienda desde que se diseñan hasta que se construya", apuntilló para agregar que las viviendas "pueden pasar entre cinco y seis años", dependiendo lo que tarde el ayuntamiento en dar la licencia.

Por ello, dijo, el Gobierno canario ha hecho un paquete de medidas que buscan "acelerar la construcción de esas viviendas" para incrementar la oferta y "obviamente" se van a bajar los precios. Al mismo tiempo, puntualizó, se ha querido actuar en la demanda, ya que en Canarias actualmente "una de cada tres viviendas la compra un extranjero".

En este sentido, expuso que se ha establecido, tanto en la Unión Europea con la Ley de Residencia y también con la posibilidad de restringir la compra de vivienda a extranjeros, como desde la Ley de Bases de Régimen Local --artículos 125 y 126--, las experiencias que hay en otros sitios.

A ello sumó que también se ha instado al Gobierno de España, "en multitud de ocasiones", el cambio en la Ley de Vivienda porque "hay mucha vivienda vacía que no está en el mercado del alquiler, que bajaría el precio, porque la seguridad jurídica que ofrece esta Ley de Vivienda al propietario no es la adecuada y, por lo tanto, ante el miedo pues la dejan vacía".

Por su parte, el diputado nacionalista David Toledo dijo que la "diferencia" entre el Ejecutivo canario y central está en que "hay gobiernos que cumplen y gobiernos que solo prometen".

Así ha tildado de "cuento" los mensajes del Gobierno de España en relación a que la "Ley estatal de Vivienda ha llegado para dotar de más seguridad jurídica los ciudadanos" o que el ejecutivo de Pedro Sánchez "ya construyó y entregó las más de 184.000 viviendas que anunció en el 2022".

Añadió que "otro cuento" es que el anterior consejero canario de Vivienda, Sebastián Franquis, actualmente portavoz del PSOE en el Parlamento canario, "construyó viviendas a lo largo y ancho de Canarias".

Todo esto, dijo, es un "cuento", mientras que calificó de "hecho" la aprobación del decreto para agilizar las licencias de obra por parte del Gobierno de Canarias o el impulso de la hipoteca joven en el archipiélago.