Clavijo resalta la "madurez" alcanzada por el Cuerpo General de la Policía Canaria

Celebración del Día de la Policía Canaria - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha resaltado la "madurez" alcanzada por el Cuerpo General de la Policía Canaria y su especialización para dar respuesta a una "realidad única" de un territorio fragmentado como el archipiélago, en colaboración con los otros cuerpos y fuerzas de seguridad.

Así lo ha dicho este jueves durante el acto institucional del Día de la Policía Canaria que ha tenido lugar en Agüimes (Gran Canaria) y que se ha vuelto a celebrar tras hacerse por última vez en 2019.

Clavijo defendió la necesidad de tener unas fuerzas de seguridad preparadas y cercanas, capaces de proteger a las personas, al patrimonio natural y cultural, y de reforzar la convivencia "en cada rincón de nuestras islas, en una Canarias con una riqueza natural extraordinaria, una intensa actividad turística y retos sociales y medioambientales diferenciados".

Por su parte, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, recordó que el Gobierno ha recuperado este acto tras varios años de parón.

"Es el momento de reactivar un homenaje a la Policía Canaria acorde a la fortaleza que representa", indicó tras subrayar que su departamento impulsa "una apuesta decidida" por el cuerpo de seguridad autonómico y por la policía local que se ha reflejado en un crecimiento de efectivos sostenido.

Al respecto, destacó que el fuerte impulso que experimenta la CGPC permitirá triplicar sus efectivos durante la presente legislatura y consideró importante que este crecimiento vaya acompañado del fortalecimiento del músculo de la policía local, cuerpo en manos de los 88 ayuntamientos canarios que ya supera los 600 agentes.

Mientras, el alcalde de Agüimes realizó un reconocimiento "a quienes cada día velan por la seguridad y el bienestar de toda las personas que vivimos en Canarias", una labor que "no siempre es visible, no ocupa titulares, no está en los periódicos ni en los programas informativos de radio o televisión, pero sostiene el orden, la confianza y la sana convivencia en nuestros pueblos y ciudades, en nuestros barrios, en nuestros municipios".

Tras su palabras, se entregaron los reconocimientos del Sistema Canario de Seguridad concedidos por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, tras la valoración de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias, celebrada en sesión el 4 de febrero de 2026.

Las medallas al mérito judicial, por actividad profesional destacada recayeron en José Luis Herrera León, comisario jefe de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana; Jorge Domingo Luz González, subinspector de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria; Rubén Henríquez Hernández, policía Local de Güímar y Gustavo José Santana Oliva, policía Local de Telde.

Las placas colectivas al mérito policial se otorgaron a la Unidad de Mediación y Convivencia de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y la Unidad de Drones de la Policía Local de Telde.