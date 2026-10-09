Clavijo ve cierta "superioridad moral" y "arrogancia" en Sánchez al hablar de la composición del Parlamento

Archivo - Fernando Clavijo, presidente de Canarias - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha visto "cierta superioridad moral" y "arrogancia" en las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien afirmó que es hora de que el Parlamento se parezca a la calle y no a quienes viven en 'aticazos', porque, recordó el dirigente regional, el socialista "no vive en un piso de protección oficial".

Así lo ha dicho este viernes en unas declaraciones a los medios de comunicación en Gáldar (Gran Canaria), donde ha defendido que la composición de la Cámara debe reflejar la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

"Yo creo que la soberanía del Parlamento se parece a lo que la gente votó. Te podrá gustar más o te podrá gustar menos", ha señalado Clavijo, quien ha apuntado que se trata del mismo Parlamento que hizo presidente a Sánchez.

CREE QUE A SÁNCHEZ LE INTERESA LA "CRISPACIÓN"

De esta manera, ha considerado que, en el actual periodo electoral, habrá "muchos eslóganes" y ha opinado que al jefe del Ejecutivo central le interesa "la polarización, el enfrentamiento y la crispación".

No obstante, ha asegurado que, por su parte, no entrará en esa dinámica y ha insistido en que debe respetarse la soberanía popular.

Por último, ha señalado que una vez celebradas las elecciones deberán articularse las mayorías que sean posibles y ha expresado su deseo de que el futuro Gobierno dependa de los diputados elegidos en Canarias, ya que, a su juicio, eso "beneficiaría al archipiélago".