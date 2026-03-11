Coalición Canaria respalda el "liderazgo" de un Gobierno que gestiona "con madurez" y en la "buena" dirección

Archivo - El portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento, José Miguel Barragán, ha respaldado este miércoles el "liderazgo" del presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), y su gobierno, que "gestiona con madurez" y defiende las islas "con firmeza, sin estridencias".

Así lo ha expresado en la segunda jornada del Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, que celebra la Cámara regional desde este martes, y desde donde ha defendido a un Gobierno autonómico que "está dando buena dirección" "con las personas en el centro de su gestión".

"Canarias está avanzando en la dirección correcta. Hace tres años, este gobierno inició su andadura con el propósito de mejorar la vida de las canarias y los canarios. Y gobernar hoy es hacerlo en un contexto internacional convulso, cambiante, lleno de incertidumbre y con un panorama marcado por el ruido, pero con un Gobierno regional que pelea por ofrecer estabilidad y certeza", ha añadido.

Barragán ha celebrado el "progreso" de una legislatura en la que Canarias "ha aprobado y ejecutado sus presupuestos año tras año", con cifras y calendario de trabajo. Todo ello, ha continuado, mientras el Ejecutivo central, liderado por el presidente Pedro Sánchez, "no ha sido capaz de aprobar unas cuentas estatales desde 2023".

"El que no haya presupuestos también perjudica a las islas. Si hablamos de vivir mejor, Canarias afronta obstáculos que no son exclusivos de esta tierra, pero que aquí se sienten con más fuerza. Llegar a fin de mes, acceder a una vivienda, tener una sanidad que responda a tiempo. Y es ahí donde este Gobierno ha puesto el foco, con medidas concretas y resultados", ha insistido el diputado de CC.

Ha sido ahí cuando ha desarrollado la relación del Gobierno canario con el Gobierno central, un vínculo en el que no se pide "paternalismo", como aludió la oposición en la primera jornada del Debate, sino responder a "una obligación política y moral" que busca garantizar "mejores sueldos, vivienda, sanidad y educación, así como servicios sociales, empleo, infraestructuras y cuidado del medio".

"Todo eso, señorías, también está recogido en la propuesta del 'Decreto Canarias', una hoja de ruta que fija lo que esta comunidad autónoma espera de su relación con el Estado. El 'Decreto Canarias' es una afirmación de dignidad política", ha agregado.

Y en este contexto, Barragán ha defendido el trabajo de "humanidad" realizado desde las islas ante la crisis migratoria, frente a "la improvisación permanente" del Gobierno de España: "La realidad de quien llega y de quien vive aquí no son incompatibles. Lo incompatible es la improvisación permanente del Estado en ir siempre por detrás de este problema, muy por detrás", ha indicado.

De este modo, CC demandará al Estado y a la Unión Europea una gestión de la migración "ordenada", teniendo en cuenta el reto demográfico en cada una de las islas en el archipiélago.

Este debate regional --ha proseguido Barragán-- coincide con la negociación en Europa del próximo Marco Financiero Plurianual, un reto en el que "el Gobierno canario ha estado y está a la altura", a través de una labor de defensa "firme" del estatus RUP de las islas.

RETOS PENDIENTES

Coalición Canaria ha mostrado hoy su apoyo al presidente Fernando Clavijo, que este martes solicitaba apoyos en el Parlamento para buscar "consenso" frente a asuntos pendientes con el Estado y Europa, entre ellos la condonación de la deuda, el sistema de financiación autonómica y el 'Decreto Canarias': "Atenderemos esa llamada".

Respecto a los objetivos y retos pendientes para 2026, la formación, a través de su portavoz, ha defendido además "más oferta pública, más rehabilitación, más agilidad y equilibrio" en vivienda, así como más "planificación" para el avance de las carreteras, en el marco de un modelo de movilidad insular sostenible.

"Hoy, con este Gobierno, hay avance, hay un cambio de enfoque, hoy hay resultados y también una tarea enorme por delante. Seguir convirtiendo la prosperidad en estabilidad. Que no haya canarios que se sientan que su tierra se les escapa. Que la juventud no viva con la mochila de la incertidumbre, y que la generación que hoy cría a sus hijos pueda respirar", ha puntualizado el diputado nacionalista.