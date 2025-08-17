El Colectivo Sin Identidad pide en Canarias la inclusión de los niños robados en la Ley de Memoria Democrática - DIPUTACIÓN DEL COMÚN

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputada del Común, Lola Padrón, y el secretario general, Lázaro Brito, se han reunido esta semana con la comisión canaria del Colectivo Sin Identidad, colectivo que lucha por que se haga justicia y se repare el daño causado a las víctimas de menores sustraídos de forma forzada durante el franquismo. Asimismo, en este encuentro han solicitado la inclusión de los niños robados en la Ley de Memoria Democrática.

La reunión mantenida en la oficina de la Diputación del Común en Tenerife contó con el presidente del colectivo, Jorge Rodriguez Carrillo, Candelaria González González, y Ramón Cazorla Pérez, además del apoyo en línea de la presidenta del Observatorio para las Desapariciones Forzadas de Menores, Neus Roig Pruñonosa, según ha informado la Diputación del Común en una nota de prensa.

En la reunión, la asociación ha planteado a la Diputada del Común la hoja de ruta con la trabajan y que, de prosperar, será "pionera" para todo el territorio nacional. De este modo, su objetivo es, una vez reconocida la Ley de 13/ 2019 del 25 de abril, sobre los menores robados en la comunidad autónoma de Canarias, que se incluya a los niños y niñas robados en la Ley de Memoria Democrática.

"Nosotros hemos mandado un escrito al Gobierno de Canarias con un dossier y hemos solicitado que se reconozca a los niños robados como víctimas del franquismo y que se les otorgue el derecho a conocer su verdadera identidad", ha señalado su presidente, Jorge Rodríguez.

Por ello, el primer paso que van a dar desde el colectivo, tras varios años de lucha, será una reunión en el Parlamento de Canarias, una vez que se han reunido con todos los grupos parlamentarios, con el objetivo de que se discuta su proposición y se de un paso más allá.

Aseguran, además, que tienen un plan B para que su lucha no quede en las islas: desde el Observatorio nacional, las asociaciones planteen al Gobierno estatal considerar a todos los orfanatos y casas cuna utilizados por el régimen franquista, como centros de víctimas de la dictadura dentro del marco de la memoria histórica.

Esta petición, puntualizan, será también debatida en la ONU y el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas (EPU) para que controlen que se cumpla en España.

"Por lo que seremos valorados es por diseñar técnicamente un camino de soluciones, pero no podemos garantizar su realización. Hasta ahora sólo hemos sido víctimas secundarias de una culpable dejadez de ejecución", ha apuntado Jorge Rodríguez, quien además de presidir la asociación canaria es víctima directa.

Recordó que la consejera de Presidencia del Gobierno canario, Nieves Lady Barreto, ha manifestado públicamente el compromiso del Gobierno de Canarias y el papel de los poderes públicos, tanto del gobierno de Canarias, como de cabildos y ayuntamientos, en su ayuda a las víctimas.

"A día de hoy, la impunidad continúa, porque estos niños y niñas que fueron robados en cárceles, hospitales, clínicas, en centros estatales o privados donde las mujeres dieron a luz, continúan hoy desaparecidos, siguen hoy despojados de su identidad y su estado civil, de su derecho a saber quiénes son. Se les coartó de su proyecto de vida, se separó a las madres de sus hijos, con la carga psicológica y emocional que ha marcado el resto de sus vidas", ha agregado, por su parte, Lola Padrón, quien ha mostrado todo su apoyo desde la Diputación del Común.

APOYOS DESDE EL OBSERVATORIO

"Pedimos que se reconozca tanto al Estado como al Parlamento de Canarias la condición de víctima del franquismo y se estipulen las ayudas necesarias para compensar su sufrimiento", ha aseverado Neus Roig Pruñonosa, presidenta del obsevatorio nacional, del que forman parte varias asociaciones, entre ellas Sin Identidad.

Ha indicado que desde Canarias están trabajando para que se reconozca que son víctimas del franquismo, "no solo para aquellos niñas y niñas que fueron sustraídos para hacer negocio con ellos y ser vendidos a las personas afines al régimen, sino para que las personas de Canarias que nacieron en casas cunas y que después pasaron a orfanatos y se les declararon enfermedades mentales para sacárselos de encima, que sufrieron pederastias..".

Tras la reunión sostenida con la Diputación del Común, Lola Padrón ha asegurado que está "claro que hay dos vías abiertas, una de ellas desde Canarias", que será estudiada en breve por el Gobierno canario --y que cuenta con todo el apoyo de la Diputación-- para que se incluya en la Ley de Memoria Democrática, y la otra es a nivel nacional, en la que se pide reconocer a estos niños y niñas la condición de víctima al Gobierno de España.

"Haremos un seguimiento y seguiremos apoyando el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía, y de esta parte de nuestra historia que aunque hayan pasado tantos años, es una herida que sigue abierta", ha señalado.