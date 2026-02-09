Colegio de Arquitectos abre contactos con los grupos del Parlamento canario para explicar el nuevo decreto de licencias

Reunión de representantes del Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Palma y La Gomera con el grupo parlamentario de CC para abordar el decreto de agilización de licencias urbanísticas - COLEGIO DE ARQUITECTOS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro ha iniciado una ronda de reuniones con los distintos grupos parlamentarios con el fin de explicar el funcionamiento del nuevo servicio de emisión de Informes Técnicos de Conformidad en el marco del Decreto-ley 3/2025, de 21 de abril, para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas.

Este servicio se pondrá a disposición de los solicitantes de las licencias urbanísticas (particulares o promotores inmobiliarios), así como de las administraciones públicas, para reducir considerablemente los tiempos de tramitación de los expedientes y obtener la pertinente licencia en un tiempo razonable.

El COA pretende trasladar a los representantes parlamentarios cómo operará la oficina, el apoyo técnico que puede ofrecer y la dinámica de colaboración con las administraciones, siempre desde una perspectiva de seguridad jurídica, eficiencia y transparencia, resalta en una nota.

Desde la institución colegial se aboga, además, por la necesidad de iniciar una labor didáctica que permita trasladar al personal funcionarial de las diferentes administraciones su funcionamiento, entendida como un mecanismo destinado a aliviar la actual carga de trabajo.

El primer encuentro ha tenido lugar recientemente con los diputados de Coalición Canaria Francisco Linares y Jonathan Martín.

Durante la reunión el equipo técnico del COA abordó el problema que supone el actual retraso en los procesos de tramitación de las licencias, generando un perjuicio directo en la ciudadanía, que ve como su necesidad habitacional no puede ser cubierta en un tiempo que se perciba como lógico.

El secretario del COA, Víctor Acosta, destacó que "el Colegio no puede mirar para otro lado" y como corporación de derecho público tiene la obligación de explicar a los responsables políticos y la ciudadanía el funcionamiento de nueva herramienta que ha habilitado el Decreto-ley 3/2025, como respuesta a la necesidad de la agilizar la tramitación de licencias.

"Nuestro objetivo es tender puentes de entendimiento con las administraciones y poder trabajar de forma conjunta para desbloquear un tema que afecta directamente a los ciudadanos", señala.

El COA continuará en próximas fechas con reuniones con el resto de los grupos parlamentarios para recoger las aportaciones y dudas que puedan surgir en torno a esta nueva herramienta.