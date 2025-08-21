La Comandancia de Las Palmas alerta del uso de documentos manipulados con el logo de Guardia Civil para cometer estafas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) - La Comandancia de Las Palmas ha alertado del uso de documentos oficiales manipulados para cometer estafas, ya que su 'Equipo @' ha detectado el uso de este tipo de falsificaciones, llegándose a defraudar recientemente hasta 60.000 euros en la provincia oriental.

En un comunicado, la Guardia Civil ha explicado que en estos nuevos casos se ha observado que los ciberdelincuentes están utilizando documentos con apariencia oficial con los logos e imagen de la Benemérita para engañar a sus víctimas.

Por su parte, el 'modus operandi' tiene como objetivo hacer creer a los ciudadanos que existe una obligación o problema real y convencerles para que realicen ingresos de diferentes importes a cuentas bancarias tanto nacionales como en el extranjero bajo falsos pretextos.

Este tipo de documentos que habitualmente son remitidos a través de correos electrónicos, a primera vista parecen ser oficiales, imitando la estética de los comunicados y requerimientos reales que emite el Instituto Armado.

Los mismos contienen información detallada y, empleando un lenguaje persuasivo diseñado para generar miedo y urgencia, advierten sobre unas supuestas investigaciones en curso, multas pendientes o incluso llegan a hacer creer que colaboran con una supuesta operación policial secreta.

El objetivo final de esta metodología es que las víctimas, creyendo estar ante una comunicación legítima, procedan a realizar transferencias de dinero a cuentas bancarias ubicadas fuera del territorio nacional, en la mayoría de los casos.

Aquí, la Guardia Civil ha agregado que normalmente las comunicaciones son personalizadas y van dirigidas a las víctimas (mencionando nombre y apellidos reales). Basándose en un contexto en el que la víctima pueda estar inmersa en un delito de falsas inversiones.

En relación anteriormente expuesto, ha recordado a la ciudadanía que, aunque podamos ponernos en contacto por medios telemáticos como pueden ser las direcciones de correo electrónico con el dominio @guardiacivil.org o @guardiacivil.es, nunca solicitará el pago de multas o colaboración en investigaciones a través de transferencias bancarias a cuentas privadas. Cualquier comunicación oficial de la Guardia Civil se realizará siempre a través de canales seguros verificables.

Finalmente, la Guardia Civil continúa investigando para identificar a los responsables de estas estafas, por lo que se solicita a cualquier persona que haya sido víctima de este tipo de fraude que presente una denuncia formal en la comisaría o puesto de la Benemérita más cercano.

