El comandante Francisco Manuel García Correa toma el mando del Escuadrón de Vigilancia Aérea Nº21, en Gran Canaria

General de Brigada Juan Antonio Ballesta y el comandante Francisco Manuel García Correa tras tomar posesión del mando del Escuadrón de Vigilancia Aérea Nº21, en Gran Canaria - MANDO AÉREO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El general segundo jefe del Mando Aéreo de Canarias, Juan Antonio Ballesta, ha presidido este jueves la toma de posesión del mando del Escuadrón de Vigilancia Aérea Nº 21, que ha asumido el comandante del Ejército del Aire y del Espacio Francisco Manuel García Correa.

En el acto, celebrado en el Acuartelamiento Aéreo Pozo de las Nieves de Vega de San Mateo (Gran Canaria), Correa ha resaltado la "enorme ilusión" con la que asume el mando, así como la "gran responsabilidad" que conlleva dirigir a "hombres y mujeres, militares y civiles, que aquí trabajan, comprometidos con su importante labor y con una excelente preparación técnica".

Asimismo admitió que es un "importante reto" liderar una unidad "compleja" y que "está siempre operativa, 24 horas al día, 7 días a la semana", según ha informado el Mando Aéreo de Canarias en nota de prensa.

Por su parte, el general Ballesta ha subrayado la "importancia" que tiene el escuadrón de vigilancia aérea, ya que se trata de una "herramienta que garantiza de manera permanente" la seguridad en las islas Canarias.

Además se refirió al liderazgo que se lleva a cabo en cada una de las unidades del Ejército del Aire y del Espacio, "basado en sólidos valores, con enorme profesionalidad y gran entrega", poniendo como ejemplo a todo el personal del EVA 21.

"Forman un equipo con una misión fundamental y son el centro del trabajo diario. Cuídalos", emplazó el general al nuevo comandante de la unidad.

En el acto celebrado en el EVA 21 también han estado presentes la alcaldesa de la Vega de San Mateo, Davinia Falcón, así como la subdelegada del Gobierno en Canarias, María Teresa Mayans, y el concejal de San Mateo Miguel Reyes.

Respecto al currículum de Correa, su carrera militar ha estado radicada principalmente en unidades del Ejército del Aire y del Espacio ubicadas en Canarias, entre ellas, la actual Agrupación del Cuartel General del MACAN en Las Palmas, el Grupo de Alerta y Control GRUALERCON en la base aérea de Gando o la Escuadrilla de Circulación Aérea Operativa Las Palmas.

Todo ello después de ingresar en el Ejército del Aire y del Espacio en el año 1998, en la Escuela de Técnicas de Mando y Control como militar de tropa y marinería.

Posteriormente ingresó en la Academia Básica del Aire en el año 2003, donde alcanzó el empleo de sargento en el año 2005 e ingresó seguidamente en la Academia General del Aire en el año 2007, alcanzando el empleo de alférez en 2009, de teniente en 2012, de capitán en 2018 y de comandante en julio de 2025.

Asimismo a participado en misiones en el exterior, entre otras, en la Operación Baltic Air Policing, como controlador de interceptación en el 2022.