Comisionado de Transparencia de Canarias evaluará por primera vez a partidos políticos, patronales y sindicatos

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública llevará a cabo por primera vez la evaluación de los portales de transparencia de los partidos políticos, las organizaciones empresariales y los sindicatos, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Transparencia de Canarias.

La Comisionada de Transparencia de Canarias, Noelia García Leal, comenzará la ronda de contactos con los partidos políticos y sindicatos, a partir de este martes.

Para facilitar la adaptación al proceso y asegurar una preparación adecuada de las entidades obligadas, el organismo ha organizado una jornada formativa prevista para el próximo mes de octubre, donde se presentarán los criterios técnicos y las herramientas que se utilizarán en la evaluación, recoge una nota de la institución.

A partir de ese momento, el proceso dará comienzo oficialmente coincidiendo en paralelo con la evaluación de las entidades privadas que hayan recibido fondos públicos en 2024.