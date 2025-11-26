El Comisionado de Transparencia celebra este jueves su X Aniversario con una gala que reconocerá a 81 entidades

Archivo - La comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Noelia García Leal, comparece en comisión parlamentaria - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comisionado de Transparencia de Canarias conmemorará este jueves el décimo aniversario de su puesta en marcha con dos actos institucionales. La cita reunirá a representantes del Parlamento de Canarias, de instituciones públicas canarias y de los órganos garantes de transparencia del Estado, así como de diversas comunidades autónomas.

El acto central tendrá lugar, a partir de las 11:30 horas, en el Parlamento de Canarias, y estará presidido por la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, según ha informado la cámara regional en una nota.

Asimismo, durante la ceremonia se entregarán los Premios de Excelencia a la Transparencia Digital en Canarias - X Aniversario, que reconocerán el desempeño sobresaliente de 81 entidades públicas y privadas evaluadas por el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias).

Las distinciones se otorgarán, de este modo, en cuatro categorías: oro, a 4 entidades; plata, a 20 entidades; bronce, a 32 entidades, y un diploma a un total de 25 entidades. Estos reconocimientos, puntualizan, distinguen a las organizaciones que han alcanzado los mayores niveles de cumplimiento y calidad en sus obligaciones de publicidad activa, así como en la accesibilidad, actualización y claridad de su información pública.

ENCUENTROS DE LA COTAI

Además, este jueves, a partir de las 17:00 horas, se celebrará una reunión de la Conferencia de Órganos Garantes de Transparencia y Acceso a la Información (COTAI), que hace coverger a los órganos de transparencia del Estado y de las comunidades autónomas.

El encuentro permitirá intercambiar experiencias y coordinar líneas de trabajo en materia de acceso a la información pública, evaluación, rendición de cuentas y fortalecimiento de las políticas de transparencia en España.