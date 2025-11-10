El Comité Asesor del PLATECA mantiene la alerta por contaminación marina en seis municipios de Gran Canaria

El Gobierno canario activa el Plateca en situación de alerta por contaminación marina en la costa de Gran Canaria - GOBIERNO CANARIO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la información disponible, y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), ha decido mantener la situación de alerta activada el pasado 6 de noviembre por un episodio de contaminación marina que afecta a seis municipios de Gran Canaria.

Según ha informado el Gobierno regional, así se ha decidido este lunes tras la reunión del Comité Asesor del PLATECA, que está presidido por el director general de emergencias Fernando Figuereo.

Por su parte, en las últimas horas no se ha detectado la llegada de nuevos restos a las costas mientras que el paso de un frente lluvioso puede alejar el material mar adentro.

Finalmente, el Ejecutivo canario ha indicado que se continuará con la vigilancia y seguimiento de la situación en coordinación con todas las administraciones implicadas.

El ámbito territorial que se encuentra en observación por contaminación marina afecta a los municipios de Telde, Agüimes, Ingenio, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán.