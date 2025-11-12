Condenado a seis años de prisión por abusar sexualmente de una menor de 16 años en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la sentencia por la que se condena a seis años de prisión al hombre que abusó sexualmente de una menor de 16 años en Tenerife.

Según los hechos recabados en la sentencia, en julio de 2019, el procesado, mayor de edad, abusó sexualmente de la menor con la que convivió en unos días en la vivienda de los tíos abuelos de la misma. Así, el procesado, con "ánimo libidinoso y la firme intención de satisfacer sus deseos sexuales", se introdujo una mañana en la habitación de la misma y abusó sexualmente de ella, hasta que la víctima pudo huir de la situación.

Los hechos fueron denunciados por la madre de la víctima un tiempo después, a 17 de diciembre de 2021, cuando tenía 16 años de edad. En la actualidad, y a consecuencia de los hechos vividos, la víctima presenta un cuadro ansioso y traumatico, lo que la ha llevado a requerir seguimiento psicológico durante al menos dos años.

A los seis años de prisión, al condenado se le sumará la libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad por un tiempo de 5 años, y también quedará inhabilitado para el ejercicio de los derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, por un tiempo de cuatro años.

Se le inhabilita, además, para el ejercicio de cualquier oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo superior de cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en la sentencia, y se le prohíbe aproximarse o comunicarse con la víctima allí, a quien además la deberá indeminzar con 2000 euros, cifra que quedará sujeta a intereses legales.