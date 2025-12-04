El conductor de una furgoneta resulta herido tras volcar el vehículo en Tinajo (Lanzarote)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 4 (EUROPA PRESS)

El conductor de 77 años de una furgoneta resultó herido moderado tras el vuelco del vehículo que tuvo lugar sobre las 12.00 horas de este jueves en el Camino Las Huertitas, dentro del municipio de Tinajo (Lanzarote).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, bomberos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios tuvieron que liberar al hombre, puesto que había quedado atrapado en el habitáculo.

Mientras, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió y estabilizó al varón, que presentó policontusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Mollina Orosa.

Finalmente, agentes de la Policía Local de Tinajo se hicieron cargo de realizar el atestado correspondiente.