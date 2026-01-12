El conductor de un quad resulta herido al sufrir un vuelco en el Barranco Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años resultó herido moderado sobre las 08.00 horas de este lunes al volcar el quad que conducía por el Barranco Guiniguada y a la altura de la Ermita de San Roque de Las Palmas de Gran Canaria.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el varón sufrió diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que fue asistido por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, agentes de la Policía Local capitalina se hicieron cargo de instruir las diligencias pertinentes.