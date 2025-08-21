Un conductor resulta herido moderado tras volcar su turismo en la autopista del sur de Gran Canaria

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 40 años resultó herido moderado sobre las 05.00 horas de este jueves tras volcar su turismo en la autopista del sur de Gran Canaria (GC-1), a su paso por San Bartolomé de Tirajana.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el afectado pudo salir del vehículo por sus propios medios y los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del municipio procedieron a asegurar el mismo.

Mientras, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió y estabilizó al varón, que presentó policontusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospiten Roca.

Por último, la Guardia Civil instruyó diligencias correspondientes y el personal del servicio de Conservación de Carreteras señalizó la vía y procedió a su limpieza.