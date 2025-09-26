Consciencia y curiosidad vecinal marcan el simulacro de riesgo volcánico en Garachico, que prosigue con normalidad

Primer simulacro de riesgo volcánico en España realizado en el municipio tinerfeño de Garachico - EUROPA PRESS

La jornada se inició con un aviso masivo a la población a través de ES-Alert y se ha evacuado a algo más de 100 vecinos

GARACHICO (TENERIFE), 26 (EUROPA PRESS)

La isla de Tenerife prosigue con normalidad este viernes con las actividades previstas en el marco del simulacro de erupción volcánica en Garachico, una iniciativa enmarcada en el programa europeo EU-Modex de protección ante las emergencias.

Este ejercicio, que ha despertado conciencia y curiosidad entre los ciudadanos, visitantes y periodistas en el municipio, implica en la jornada de este viernes a más de 1.000 efectivos de seguridad y emergencia, entre ellos de la Guardia Civil, Policía Nacional, Bomberos, Policía Local, agentes forestales y Cruz Roja.

La jornada simulada comenzó con normalidad a las 8.30 horas a través de una rueda de prensa que advertía de la posibilidad de una "erupción volcánica en cuestión de horas".

Asimismo, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, informaba desde primera hora de la posibilidad directa de afección a los municipios más próximos: Garachico, El Tanque y Santiago del Teide.

El simulacro busca poner a prueba los distintos protocolos de actuación frente a una emergencia volcánica, incluyendo evacuación, confinamiento, gestión de recursos, coordinación institucional, y comunicación con la ciudadanía, involucrando instituciones, fuerzas de seguridad, servicios de emergencias y la población de los municipios afectados.

En este marco, el Cabildo de Tenerife adoptó medidas preventiva desde la jornada de este jueves, según avanzó la presidenta, que hizo referencia a la evacuación de personas vulnerables de los municipios con mayor afección.

Poco después, a las 9.00 horas, se dio a lugar el primer aviso del sistema de alertas en emergencia Es-Alert, que dio inicio a la evacuación simulada de vecinos en la zona de Muelle Viejo.

Sobre las 9.20 horas, sonó la alerta informativa para el resto de la isla.

VOLUNTARIOS CONSCIENTES

Érika y Lorena, voluntarias para la recreación de incidentes en el simulacro de este viernes, han reconocido ante Europa Press la importancia de celebrar este tipo de simulacro para ser "conscientes" de los peligros de una emergencia de este tipo.

Sin embargo, han defendido un mayor despliegue del habido en la jornada de este viernes con el objetivo de mejorar el "carácter real" de la situación.

En general, si bien se han resuelto con normalidad las primeras horas de la jornada, los participantes del cuerpo de voluntarios destacaban en sus demandas mayor coordinación y organización de cara a este tipo de emergencia en un futuro.

PRIMER BALANCE

En ese sentido, Eric Quintero, técnico de la unidad de emergencias de Cruz Roja Santa Cruz de Tenerife, ha señalado que una vez recuperados del "caos natural" de toda situación de emergencia en su punto inicial, en este caso simulada, se ha logrado recuperar el trabajo previsto con normalidad y "agilidad", una situación a la que ha sumado una "receptividad" destacable en la población.

Así, una hora después del comienzo del simulacro, 110 personas evacuadas llegaron a pasar por las casetas de emergencia de Cruz Roja --la previsión indicaba un total de 200 personas afectadas por la evacuación--, ubicadas en Muelle Viejo, mientras esperaban su traslado al albergue provisional.

En concreto, matizan, Cruz Roja cuenta en esta simulación de riesgo volcánico en Garachico con un total de 80 efectivos, desde psicólogos y personal sanitario hasta personal de logística.

"La persona, dependiendo de su necesidad, se le puede derivar a un psicólogo que le pueda transmitir tranquilidad, aunque por lo general se le hace una entrevista corta y rápida con datos identificativos para después tratar de atenderlas de la mejor forma posible", ha señalado Quintero sobre la organización establecida desde los puestos de campaña de Cruz Roja.

INMEDIATEZ DE LA RESPUESTA

Sobre los aspectos a mejorar de cara al futuro, advierte de que si bien es pronto para evaluar, siempre habrá sobre lo que avanzar, como la inmediatez en la atención y respuesta a la emergencia y la necesidad de incrementar personal así como su especialización.

Junto a las personas, también ha estado prevista en este simulacro la evacuación de animales.

Así, María Luisa Fernández Miguel, del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia, ha valorado las primeras horas de actuación, en donde se han recibido "múltiples llamadas, de sitios distintos" y donde se intenta gestionar todo de la mejor manera posible.

"En este simulacro no tenemos animales reales. Los animales no deben de estar en un simulacro como este, para evitar que se pongan nerviosos", ha señalado.

Desde Involcan, Rubén García ha explicado las labores de divulgación y difusión en torno al evento del simulacro, desarrollando actividades desde el lunes hasta este viernes, con el fin de que esta actividad "sirva también para que la población entienda cómo funciona el fenómeno volcánico".

"La idea es acercar los volcanes a la población aprovechando este evento", ha añadido.

Preguntados por el desconocimiento de la población respecto de un fenómeno de este tipo, ha indicado que la mayor aclaración pasó por explicar la vinculación de Garachico a este simulacro, ya que esta cuestión no significa que "se vaya a tener una erupción en el municipio necesariamente, sino que se ha elegido por una serie de vinculaciones históricas que facilitan su actuación en este término municipal".

"El riesgo de Icod de los Vinos podría ser más alto, porque está vinculado al desarrollo socioeconómico, pero Garachico nos resulta más simbólico el hecho de que en algún momento el municipio fue destruido por la erupción de un volcán y todo el mundo lo tiene en la memoria", ha indicado.