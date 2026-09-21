La Consejería de Bienestar Social de Canarias destina 500.000 euros a diez proyectos de Médicos del Mundo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha financiado con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre Sociedades, con de 505.629,20 euros un total de diez proyectos a la ONG Médicos del Mundo.

Así lo ha informado el departamento regional, que agrega que solo en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote y hasta el 30 de agosto, estas iniciativas han permitido atender a 1.700 personas en riesgo de exclusión social.

La ONG, que cuenta con un equipo multiprofesional de atención integral, sanitaria, trabajadora social, educativa, jurista y psicóloga ha realizado hasta la fecha 1.100 atenciones jurídicas, 2.100 atenciones sociales, 560 orientaciones laborales para personas en situación de vulnerabilidad, 500 atenciones psicosociales y 1.400 acciones de acceso a la tarjeta de salud. Además, han formado a 400 profesionales de los ámbitos de salud y educación y sistema de protección social.

Al respecto, la consejera del área, Candelaria Delgado, ha puesto en valor "el gran trabajo que desarrolla la ONG Médicos del Mundo para atender a colectivos vulnerables como las personas sin hogar afectadas por VIH, mujeres en contextos de prostitución o población migrante".

"Son programas que complementan las políticas públicas y que tienen un impacto directo en nuestra sociedad", destacó al tiempo que se comprometió a "implementar el Concierto Social y de este modo dotar de estabilidad y continuidad a proyectos fundamentales como los que desarrolla Médicos del Mundo", expuso.

Entre los programas financiados se encuentra el de atención a personas en situación de sinhogarismo, mediante iniciativas dirigidas a mejorar su salud física, psicológica y social, favorecer el acceso a los servicios sanitarios y sociales y contribuir a la mejora de sus condiciones de vida; programas destinados a mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata o explotación sexual, con actuaciones de atención sociosanitaria, promoción de la salud, acompañamiento y mejora de la autonomía personal y las capacidades prelaborales.

Mientras, en el ámbito de la migración, desarrollan el proyecto DASyM, dirigido a facilitar el acceso a la salud de mujeres y hombres migrantes desde una perspectiva de derechos, género y diversidad cultural, y en el ámbito de la juventud, otro de los proyectos subvencionados trabaja en la promoción de la educación afectivo-sexual y la prevención de las violencias machistas y racistas en el entorno educativo, fomentando espacios seguros, la convivencia y la defensa de los derechos humanos.

Además, el proyecto InfoTest, un programa de prevención y detección precoz del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, que facilita el acceso a los servicios públicos de salud y desarrolla acciones de información y sensibilización sobre salud sexual y reproductiva.

Finalmente, la colaboración incluye un programa de promoción y cuidado del voluntariado social, destinado a fortalecer la participación de las personas voluntarias de Médicos del Mundo en Canarias y su intervención en favor del derecho a la salud de personas en situación de vulnerabilidad.