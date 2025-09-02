La Consejería de Educación de Canarias reforzará este curso los comedores escolares en Lanzarote con 70 nuevas plazas

Archivo - El consejero de Educación de Canarias resalta el esfuerzo por mantener servicios esenciales en las escuelas unitarias - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias reforzará este curso 2025/2026 el servicio de comedores escolares en Lanzarote con la incorporación de 70 nuevas plazas en tres centros de Infantil y Primaria (CEIP) --Las Breñas, Mararía y Nazaret-- y la reapertura del comedor en el CEIP Guenia.

En un comunicado, el departamento regional explicó que, de acuerdo con la planificación realizada por la Dirección General de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios, el número máximo de plazas autorizadas en estos centros se distribuirá con quince comensales en el CEIP Las Breñas, en Yaiza, 19 en el Mararía, en el mismo municipio, y 24 en el Nazaret, en Teguise.

A las plazas en estos tres centros se sumará la recuperación del servicio en el CEIP Guenia, también en Teguise, que reanuda su servicio tras estar inactivo desde el curso 2020/2021 con otras cuarenta plazas, lo que permitirá dar respuesta a las necesidades de treinta alumnos y alumnas de Infantil y Primaria, así como de los diez del aula de dos años.

Por su parte, la puesta en marcha de estos comedores ha sido posible gracias a la colaboración de los ayuntamientos de los municipios implicados y a la inversión realizada por el área que dirige Poli Suárez para dotar y adecuar los equipamientos de cocina y comedores.

En este marco, se han destinado 5.967,75 euros al CEIP Las Breñas, 6.963,56 euros al CEIP Nazaret y 5.909,61 euros al CEIP Mararía, que permitirán garantizar un servicio seguro, moderno y de calidad para el alumnado y sus familias.

Al respecto, el director general del área, David Crego, destacó que la incorporación de estas nuevas plazas "responde a la voluntad de la Consejería de acercar el servicio de comedor a más familias de la isla, en especial en las zonas rurales, garantizando la igualdad de oportunidades del alumnado y facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar".

"La prioridad --dijo-- es garantizar que cada plaza de comedor responda a criterios de equidad y eficiencia, optimizando los recursos disponibles para llegar al mayor número posible de estudiantes", al tiempo que recordó que "este refuerzo en Lanzarote es un paso más en la estrategia que estamos desplegando en todas las islas y una forma de reforzar nuestro apoyo a las escuelas unitarias".