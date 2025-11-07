La Consejería de Educación saca a licitación la redacción del nuevo CEIP de El Cotillo, en La Oliva (Fuerteventura)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha anunciado la licitación del proyecto de redacción del nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de El Cotillo, en La Oliva (Fuerteventura).

El expediente, con un presupuesto base de 136.497 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, contempla la redacción del proyecto básico y de ejecución del futuro colegio, que tendrá 13 unidades --una de primer ciclo de Infantil, tres de segundo ciclo y nueve de Primaria--. Además tendrá un espacio específico para el alumnado con necesidades educativas especiales (NEAE).

La contratación, según ha informado la Consejería regional de Educación en nota de prensa, incluye también el estudio geotécnico y la complementación del levantamiento topográfico de la parcela donde se levantará el edificio.

Al respecto, el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, ha indicado que esta licitación "supone un paso más" en el compromiso de la consejería con las familias y la comunidad educativa de El Cotillo, que "llevan años demandando un nuevo colegio con mejores instalaciones y capacidad suficiente para atender el crecimiento poblacional de la zona".

Añadió que el nuevo centro permitirá ofrecer "espacios modernos, accesibles y sostenibles, con aulas adaptadas a las nuevas metodologías y un entorno escolar acorde a las necesidades" actuales del alumnado majorero.

El nuevo CEIP de El Cotillo se enmarca en el Plan Estratégico de Infraestructuras Educativas 2024-2035, una iniciativa dotada con 235 millones de euros que prevé medio centenar de actuaciones en todo el archipiélago.

En el caso de Fuerteventura, el Plan incluye ocho proyectos principales, entre ellos el trabajo ya finalizado de la transformación del CEIP El Ciervo en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Morro Jable y la ampliación de los ceips Tarajalejo, Francisco Navarro Artiles y Gran Tarajal, así como del CIFP Majada Marcial.

El futuro colegio de El Cotillo formará parte de esa nueva generación de centros educativos planificados por Educación, diseñados con criterios de sostenibilidad, accesibilidad y confort climático. Su construcción permitirá eliminar las actuales aulas modulares y dotar a la comunidad educativa de un espacio propio, con zonas de sombra, biblioteca, aulas específicas, huerto escolar y áreas deportivas.