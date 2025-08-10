Consejería de Empleo lanza una línea de ayudas por más de 559.350 euros para prevención de riesgos laborales en Canarias

Archivo - Consejera canaria de Turismo y Empleo, Jéssica de León - CONSEJERÍA DE TURISMO Y EMPLEO - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Trabajo, ha abierto una nueva convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, por 559.354,44 euros para organizaciones empresariales sectoriales, intersectoriales, sindicales y asociaciones de autónomos que ejerzan su actividad en las islas y realicen actividades de prevención de riesgos laborales (PRL).

El objetivo, según ha explicado la Consejería canaria de Empleo en nota de prensa, es la creación o mantenimiento de las oficinas técnicas de prevención de riesgos laborales para promover las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a través de actividades que fomenten la cultura preventiva y el asesoramiento en esta materia.

Así, el importe de la ayuda oscilará entre los 10.000 y los 50.000 euros, siendo subvencionable un proyecto por cada entidad solicitante. Respecto a las actividades a desarrollar, deberán enmarcarse en los siguientes bloques: acciones de información (difusión de noticias o artículos sobre prevención de riesgos laborales, campañas en medios de comunicación o vídeos en directo); de asistencia técnica a las empresas; de formación, y de promoción del cumplimiento de la normativa en materia de PRL.

Los proyectos tendrán que ejecutarse antes del 31 de octubre de 2025 aunque las organizaciones beneficiarias podrán solicitar una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025.

En cuanto a la presentación de solicitudes deberá realizarse de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Consejería de Turismo y Empleo (sede.gobiernodecanarias.org/sede/movil/tramites/9899). El plazo se encuentra abierto y finalizará el próximo 4 de septiembre.