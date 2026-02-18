La Consejería de Sanidad cifra en el 17,43% el seguimiento en Canarias de la huelga nacional de médicos

Archivo - Sede de la Consejería de Sanidad, a 9 de mayo de 2024, en Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Canarias (España). Los agentes han entrado a la consejería para buscar información sobre el ‘caso mascarillas’. El registro se ha realizado porqu - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha cifrado el seguimiento en las islas de la huelga nacional convocada este miércoles por los médicos en protesta contra la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del Estatuto Marco en el 17,43% en el conjunto de los ámbitos de la Atención Primaria y de la Hospitalaria.

En un comunicado, el departamento regional ha indicado que de los 7.073 efectivos del Servicio Canario de la Salud (SCS) convocados a la huelga, estaban afectados por esta convocatoria 4.350, de los que 758 la secundaron.

Por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 380 de los 1.712 efectivos afectados, lo que representa el 22,20%, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 349 de los 2.094, es decir, del 16,67%.

En Lanzarote han secundado el paro 24 de los 238 profesionales afectados por la huelga, el 10,08%; en Fuerteventura la secundaron diez de los 311 afectados, es decir el 3,22%.

Por su parte, en La Palma el seguimiento fue del 4,11%, puesto que acudieron a la huelga seis de los 146 afectados, mientras que en El Hierro y en La Gomera no hubo ningún efectivo en huelga.

Finalmente, la Consejería de Sanidad ha indicado que la jornada de la mañana de miércoles, que cuenta con 1.286 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.