La Consejería de Sanidad sitúa el seguimiento en Canarias de la huelga nacional de médicos en el 13,11%

Archivo - Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad ha situado el seguimiento este martes de la huelga nacional de médicos en protesta contra la propuesta del Ministerio de Sanidad de reforma del Estatuto Marco en el 13,11% para los centros del Servicio Canario de la Salud (SCS), tanto en Atención Primaria como en Hospitalaria.

En un comunicado, el departamento regional ha explicado que de los 7.058 efectivos convocados a la huelga, estaban afectados por esta convocatoria 4.508, de los que 591 la secundaron.

Por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 304 de los 1.984 efectivos afectados, lo que representa el 16,05%; y en Tenerife el seguimiento fue de 270 de los 2.084 (12,96%).

En Lanzarote han secundado el paro 23 de los 273 profesionales afectados por la huelga (8,42%); y en Fuerteventura siete de los 292 afectados (2,40%).

Asimismo, en La Palma el seguimiento fue del 4,27%, puesto que acudieron a la huelga siete de los 164 afectados; mientras que en El Hierro acudió a la convocatoria uno de los cinco afectados, lo que supone el 20%; y en La Gomera no hubo ningún efectivo en huelga.

Finalmente, la Consejería de Sanidad ha señalado que la jornada de la mañana de este martes, que cuenta con 1.345 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.