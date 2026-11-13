El Consejo de Estudiantes de la ULL, en contra del acto convocado por Vito Quiles el próximo lunes en la Universidad

El agitador Vito Quiles se dirige a sus seguidores en la plaza de Isabel la Católica. A 04 de noviembre de 2026, en Granada (Andalucía, España). - Álex Cámara - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Laguna (CEULL) ha manifestado este viernes su rechazo al acto convocado por Vito Quiles para el próximo lunes 16 de noviembre, a las 17:00 horas. El acto, que no estaría autorizado por la institución académica, prevé desarrollarse en las inmediaciones de la Facultad de Derecho.

Esta convocatoria, expone el órgano en un comunicado, no ha sido solicitada ni autorizada por la Universidad de La Laguna, una situación que también ocurrió en su último acto, en noviembre de 2025, cuando el Rectorado había denegado la autorización y la jornada terminó con incidentes en el campus.

"La universidad es, y debe seguir siendo, un espacio abierto al pensamiento crítico, al debate plural y a la convivencia de todas las ideas y de todas las personas. Precisamente por eso, entendemos que quien quiera participar en la vida universitaria debe hacerlo por los cauces institucionales establecidos y con respeto a las normas que la comunidad universitaria ha dado", han aseverado.

Asimismo, argumentan, presentarse sin autorización para dar un mitin en un espacio académico "no es ejercer la libertad de expresión dentro de la universidad" sino "usar la universidad como escenario".

"Defendemos la libertad de expresión. Por eso mismo, no podemos aceptar que se use como amparo para difundir mensajes contrarios a los derechos humanos, la igualdad y la dignidad de las personas, ni para convertir nuestros campus en lugares de confrontación y propaganda ajenos a la misión de la universidad", han agregado.

Desde el Consejo de Estudiantes de la ULL manifestan que la inclusión es "uno de los pilares de la Universidad de La Laguna, de forma que la seguridad "de quienes estudian y trabajan en ella está por encima de cualquier interés partidista".

Asimismo, el órgano univesitario ha mostrado su rechazo a la celebración de este acto no autorizado en las instalaciones de la Universidad de La Laguna. En paralelo, pide al estudiantado que no acuda a esta convocatoria y que no entre en provocaciones.

"Quien quiera mostrar su rechazo, que lo haga siempre de forma pacífica, cívica y respetuosa", recuerdan.

Además, el Consejo solicita al equipo de gobierno de la Universidad que tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la actividad académica ese día, reafirmando su "compromiso" con una universidad "pública, plural, inclusiva y segura para todas las personas".

"La Universidad de La Laguna es de quienes la construimos cada día. Seguiremos defendiendo que sea un espacio de conocimiento, diálogo y respeto", han concluido.