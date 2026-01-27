Continúa la búsqueda del joven desaparecido en la costa de Yaiza, en Lanzarote

Archivo - Helicóptero del GES - CECOES 112 - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 27 (EUROPA PRESS)

Los servicios de emergencias han reanudado a primera hora de este martes, 27 de enero, la búsqueda del joven estadounidense desaparecido en la costa de Yaiza, en la isla de Lanzarote, en la tarde del 25 de enero, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El dispositivo de búsqueda comenzó en la tarde del 25 de enero, con labores de rastreo por tierra, mar y aire, después de que el 112 Canarias recibiera el aviso de que cuatro personas se habían caído al mar en la zona de Los Charcones del Norte, en Yaiza.

Esto permitió rescatar a tres de las cuatro personas. Sin embargo, un joven estadounidense continúa desaparecido y desde primera hora de este martes se sigue buscando con medios aéreos, marítimos y terrestres del Gobierno de Canarias, Salvamento Marítimo, Guardia Civil, bomberos y Policía Local.