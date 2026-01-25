Continúa con más medios el rescate de cuatro personas tras caer al mar en la costa de Yaiza, en Lanzarote

Archivo - Helicóptero del GES - 112 CANARIAS - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 25 (EUROPA PRESS)

El Centro coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha activado en la tarde de hoy un dispositivo de rescate para auxiliar a cuatro personas que se habrían caído al mar en la zona de Los Charcones del Norte, en Yaiza, en la isla de Lanzarote.

El departamento regional informa que intervienen en la emergencia un helicóptero de GES del Gobierno de Canarias, que se suma a efectivos de los bomberos, Guardia Civil, Policía Local y de Protección Civil desplazados en la zona.

Se suman a los rastreos una patrullera de la Guardia Civil y una moto de agua del Consorcio de Seguridad y Emergencias en la isla.

Hasta la zona, se han desplazado por el momento dos ambulancias, una medicalizada y otra de soporte vital básico , del Servicio de Urgencias Canario.

Este suceso coincide con la situación de alerta por fenómenos costeros vigente en las islas desde este sábado, con olas que podrán alcanzar o superar los 5 metros de altura en algunos puntos de las islas, por lo que se ha aconsejado a la ciudadanía evitar zonas como muelles y espigones donde rompan las olas.