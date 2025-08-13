Continúa la prohibición de hacer fuego en el monte y de transitar por senderos y pistas forestales en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha recordado este miércoles que la isla se encuentra en alerta máxima por riesgo de incendio forestal y alerta por temperaturas máximas, por lo que continúan vigentes las medidas de grado 3 que prohíben la estancia de personas en el monte y el tránsito campo a través, por senderos o pistas forestales.

Esta última medida implica el tránsito tanto a pie como a través de cualquier medio de locomoción, excepto por uso de servidumbre para el acceso de sus titulares a propiedades e infraestructuras. Tampoco se puede circular con vehículos a motor en la red de pistas forestales con fin recreativo, según recuerda la institución en una nota.

De igual forma, está prohibido realizar fuego en exteriores (hogueras, fogones, barbacoas, cocinas de gas, etc) y las exhibiciones pirotécnicas y la utilización de maquinaria y herramientas que provoquen chispas.

Además, también está suspendida la actividad cinegética y los aprovechamientos forestales y permanecen cerradas las zonas de acampada y campamentos y los Miradores de Chipeque y Chimague. Así, conforme al Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN), están suspendidas todas las actividades al aire libre dependientes del Cabildo.

El Cabildo ha recomendado a la población extremar las precauciones en todo el territorio insular con cualquier actividad que pueda generar incendios (fumar en zona forestal, uso de grupos electrógenos, material eléctrico y pirotécnico, etc.). Del mismo modo, la recomendación se hace extensiva a los promotores privados de actividades no prohibidas en la zona de riesgo para que se tomen las medidas necesarias frente a la situación de riesgo declarada.