Controlado el conato de incendio de rastrojos declarado en Valle Tabares, en La Laguna (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de emergencia han dado por controlado el conato de incendio de rastrojos declarado hoy en Valle Tabares, en La Laguna.

Así lo han informado a Europa Press fuentes del Cabildo tinerfeño, que puntualizan que, sumado a los efectivos terrestres que operan en el lugar, se ha movilizado un helicóptero de Brifor para refrescar la zona afectada por el incendio.

La alerta fue notificada al Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes) sobre las 11.16 horas de este viernes, que procedió a movilizar a los recursos de emergencia necesarios, entre ellos agentes de la Policía Local, Policía Nacional, bomberos y efectivos de emergencia del Cabildo.