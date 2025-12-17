Convocan huelga en el sector del comercio para este 24 de diciembre en lucha por unas mejores condiciones laborales

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una persona hace la compra en la tienda Dia - FERNANDO SÁNCHEZ / EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sector de Comercio en Canarias, a través de Comisiones Obreras, convocará una huelga durante toda la jornada del próximo 24 de diciembre, Nochebuena, ante la precaridad que vive sector, que continuará en Navidad en lucha por unas mejores condiciones laborales. El sindicato ha convocado movilizaciones en cuatro de las islas.

De este modo, en Tenerife está prevista una concentración en la Plaza del Príncipe de la capital tinerfeña, frente al Dialprix, de 10:00 a 12:00 horas, mientras en Gran Canaria, se convocará frente al HiperDino de la Calle General Bravo, en Las Palmas de Gran Canaria. En Lanzarote y Fuerteventura será frente al Hiperdino de Argana en Arrecife y delante del Centro Comercial Las Rotondas, respectivamente, según han informado en una nota.

"Este 24 de diciembre nos vamos a las calles, las teñimos de color rojo y lucharemos contra la precariedad del sector. Recordamos que las propuestas de Comisiones Obreras recogían cuestiones que preocupan a este sector, como es la parcialidad, las retribuciones en los festivos, mejoras en conciliación laboral y familiar como son los fines de semana de calidad", han defendido en una nota de prensa desde la organización sindical.

Desde CCOO lamentan asimismo el "no" constante de una patronal que, advierten, "es conocedora" de que "precariza" a sus plantillas que "se ven, en casi el 80%, por debajo del SMI, por sufrir la parcialidad, mientras su subida salarial, "en el mejor de los casos, la marcará la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz".

SIN ACUERDO EN LA MESA NEGOCIADORA

Según el colectivo sindical, en la reunión de la mesa negociadora del Convenio Colectivo de Pymes de la provincia de Las Palmas, celebrada ayer en la ciudad capitalina, la patronal no atendió a las peticiones de CC, peticiones que se habrían cerrado en el contexto de una huelga general.

"Esta irresponsabilidad y la falta de propuestas serias y decentes para la clase trabajadora del sector nos hace festejar las navidades en las calles. Este año Papá Noél debe venir cargado de derechos laborales para las personas trabajadoras", han señalado desde CCOO.

En paralelo, este jueves está previsto que se celebre la mesa negociadora del Convenio de Alimentación de Santa Cruz de Tenerife: "No tenemos muchas esperanzas puestas en que traigan algo diferente", han deslizado.

La organización sindical advierte que ya realiza las asambleas informativas pertinentes para que las plantillas secunden la huelga, poniendo especial interés en las plataformas logísticas de cada empresa que aplique el convenio. "El próximo día 22 hemos convocado una asamblea con toda la RLPT de los sectores para dar el último impulso y que la convocatoria sea secundada por la mayoría de las plantillas", adelantan.