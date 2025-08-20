Coordinan un dispositivo de seguridad frente a las aglomeraciones en miradores de la Corona Forestal de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha coordinado dispositivos de seguridad con la Guardia Civil, Policía Canaria y los agentes de Medio Ambiente para tratar de controlar, junto con los agentes de Medio Ambiente, la afluencia de personas en el Parque Natural de Corona, en concreto, en los Miradores de Chipeque, Chimague y Ayosa.

Esta actuación contará con la presencia de la Policía Canaria a partir de la próxima semana.

La institución insular ha tenido que emprender estas "medidas punitivas y disuasorias" ante las "aglomeraciones" que se producen al atardecer en determinados miradores de la Corona Forestal de la isla, según ha precisado la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en una nota de prensa.

"Cada atardecer, hay aglomeraciones que no solamente producen retenciones en las carreteras aparcando de cualquier manera, sino que también suponen un riesgo para la seguridad de las personas, ya que en muchas ocasiones podemos estar en situación de riesgo por incendio forestal", ha añadido.

El Cabildo tinerfeño recueda que, como medida para abordar estos problemas de afluencia masiva de personas y vehículos en espacios naturales protegidos, en fechas señaladas, como en Semana Santa, se establecen dispositivos especiales, que ahora se realizan ante la afluencia que se observa en miradores de la Corona Forestal. "El que incumpla las normas, será denunciado y sancionado", ha advertido la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez.

UN OBJETIVO: VIGILANCIA PERMANENTE "Es un asunto complejo que requiere una respuesta coordinada desde diferentes administraciones y en ese camino estamos. Estamos trabajando para dotar a esos espacios de vigilancia permanente porque no solo hay que proteger la naturaleza, sino que hablamos de problemas de seguridad ante un posible incendio", ha añadido.

Por su parte, el director insular de Medio Natural, Pedro Millán ha señalado que no se puede "permitir que se invadan los espacios naturales incumpliendo las normas", por lo que recuerda que los agentes de Medio Ambiente están facultados para denunciar a las personas y vehículos que no las cumplan.

Esas denuncias, especifican, se trasladan a la Dirección General de Tráfico, la encargada de sancionar. De hecho, ya se han tramitado algunas denuncias al respecto en los últimos días. En el semestre de este año se han tramitado alrededor de 700 denuncias por diferentes infracciones medioambientales en la isla de Tenerife.