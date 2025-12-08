Un corredor de la K42 Anaga Maratón, en Tenerife, herido moderado al caer en una zona de difícil acceso

Archivo - Helicóptero de rescate del GES - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) ha rescatado este domingo a un corredor, de 56 años, herido moderado tras una caída en una zona de difícil acceso durante la K42 Anaga Maratón, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se produjeron en la zona de Chinamada del Parque Rural de Anaga, en el municipio de La Laguna, y hasta el lugar se trasladó el helicóptero del GES que rescató al deportista y lo evacuó hasta el aeropuerto de Tenerife Norte.

Seguidamente, tras su aterrizaje, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que el afectado presentaba diversas contusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.