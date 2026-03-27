Cortes intermitentes del tráfico en la TF-42, en Garachico, tras el desprendimiento de un muro la pasada madrugada

Archivo - Corte de la Tf 42, en Garachico - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tráfico de la TF-42, en Garachico, ha quedado parcialmente reestrablecido este viernes después de que en la madrugada de hoy se registrase un desprendimiento a consecuencia de las fuertes lluvias de la borrasca 'Therese', que mantiene a la isla en riesgo de desprendimientos. Los operarios de Carreteras continúan trabajando en devolver la seguridad a la zona, por lo que hay cortes intermitentes.

El suceso se produjo en torno a las 5.30 horas de la madrugada, momento en el que fueron activados efectivos de Carreteras del Cabildo de Tenerife para poder actuar de forma rápida en despejar la carretera y activar una solución alternativa a través de la TF-421.

Así lo ha comunicado la presidenta insular, Rosa Dávila, que en rueda de prensa para la presentación del proyecto del tercer carril en la TF-5 ha recordado que la isla de Tenerife sigue en alerta por riesgo de desprendimientos tras las fuertes lluvias de la borrasca 'Therese' de esta semana, que mantiene a los taludes "saturados".

Por su parte, el consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, ha señalado que el tráfico sufre cortes intermitentes en la zona, después de despejar los carriles, si bien se continúa trabajando en la contención de los taludes afectados en la zona y en el resto de la isla, por lo que se ha solicitado "prudencia" a los conductores.