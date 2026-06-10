La creación de empresas en Canarias cae un 9,4% en abril hasta las 387 sociedades

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Canarias ha bajado un 9,4% en abril en tasa interanual con un total de 387 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 116, un 34,9% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del tercero mejor dato de constitución de empresas en un mes de abril en la serie histórica del archipiélago.

Para la constitución de las 387 empresas creadas el pasado mes de abril se suscribieron algo más de 15,47 millones de euros, lo que supone un 109,35% más que en el mismo mes de hace un año (15,47 millones de capital desembolsado).

De las 116 empresas que echaron el cierre el pasado mes de abril en Canarias, 97 lo hicieron voluntariamente; 12 por fusión con otras sociedades y las otras siete restantes por otras causas.

La Rioja (+41,94%), Asturias (+39,6%) y Murcia (+23,33%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Canarias, Madrid y País Vasco con retrocesos de un 9,37%, 8,87% y un 8,41%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, ha aumentado en todas las comunidades siendo Extremadura (+100%), Navarra (+100%) y La Rioja (+58,33%) donde más empresas se destruyeron, excepto en Murcia donde la tasa interanual de disoluciones se redujo un 61,9% y en País Vasco con una caída del 28,33%.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 85% en Canarias en abril, hasta las 111 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 67,64 millones de euros, cifra un 161,7% superior a la de abril del año anterior.

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Gráficos de sociedades mercantiles

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