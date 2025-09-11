La creación de empresas en Canarias sube un 21,1% en julio hasta las 436 sociedades

Archivo - Servicio de creación de empresas de la Cámara de Comercio - CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Canarias subió un 21,1% en julio en tasa interanual, con un total 436 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 88, un 31,3% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de julio en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de julio, la creación de empresas en Canarias encadena tres meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 436 empresas creadas el pasado mes de julio se suscribieron algo más de 5,7 millones de euros, lo que supone un 2,11% más que en el mismo mes de hace un año .

De las 88 empresas que echaron el cierre el pasado mes de julio en Canarias, 73 lo hicieron voluntariamente; nueve por fusión con otras sociedades y las otras seis restantes por otras causas.

Murcia (+41,26%), Asturias (+37,78%) y La Rioja (+22,22%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Aragón, Cantabria y Navarra con retrocesos de un 10,93%, 7,14% y un 2,9%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Navarra (+300%), Canarias (+31,34%) y Aragón (+29,03%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Asturias, La Rioja y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 34,38%, 31,58% y un 25%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 77,6% en Canarias en julio, hasta las 87 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 65,03 millones de euros, cifra un 106,7% superior a la de julio del año anterior.

