Cristina Ramos conquista Gran Canaria mezclando su 'Rock Talent' con bolero, opera o pop y llena el Alfredo Kraus

La cantante Cristina Ramos ha conquistado Gran Canaria con su show 'Rock Talent' y una combinación musical que repasó clásicos del pop, los boleros, la música negra, la ópera o el rock, junto con canciones propias y más de una sorpresa.

Ramos llenó el Auditorio Alfredo Kraus la noche de este viernes tras volver de México, donde ha ganado la última edición del formato televisivo 'La Voz' en este país, el más importante de América Latina.

La grancanaria, que avanzó en rueda de prensa que haría un repaso por canciones clave en su vida, mezcló ópera con rock, la combinación que la proyectó internacionalmente y cerró la noche con 'Highway to hell', de AC/DC, y mucha fuerza en el escenario.

Durante la noche se pudo escuchar en el Auditorio Alfredo Kraus canciones tan populares como Waterloo, de ABBA; 'The show must go on', de Queen, grupo que también fue homenajeado con una combinación de 'The Hero' y 'Flash'.

CANCIONES PROPIAS

Todo ello con un montaje audiovisual y de iluminación impactante, intercalado con videoclips propios y canciones originales como 'Loca' o 'We can't know', que levantaron la ovación del público.

Durante los más de 100 minutos que duró la actuación, Ramos presentó a los músicos que la arropaban: el guitarrista Iván Prada, Pino Rovereto a la batería, en el bajo Enzo Apicella y Gito Maletá en el teclado.

UN 'SHOW' EMOTIVO

También tuvo un agradecimiento especial a su "todo" Íñigo Irigoyen, "amigo, pareja, road manager" y responsable de la idea original de este show, producido por la empresa Made in Canarias, con la dirección musical de Ivan Prada y Gito Maletá, la dirección escénica de Mingo Ruano e Ibán Negrín como responsable de la iluminación.

Con Irigoyen cantó 'El fantasma de la ópera' en una versión que combinó la parte operística con una sección final con arreglos rock. También compartió escena con su hermana, la cantante y actriz Alicia Ramos, responsable de la mayor parte del acompañamiento vocal, y con su hijo Gabriel, que le entregó un ramo de flores al final de la noche.