El cuatripartito y Vox dan la espalda al 'decreto autonómico' del PSOE

Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Chano Franquis - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles, con los votos de los grupos del cuatripartito y Vox, una Proposición No de Ley del Grupo Socialista en la que solicitaba la creación de un plan de transformación económica a través de un decreto ley.

El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, ha reivindicado la "tremenda" capacidad de autogobierno de las islas y a la que el Ejecutivo regional "quiere renunciar" para pedirle continuamente más recursos al Gobierno central.

Así, frente al 'Decreto Canarias' ha esgrimido la necesidad de aprobar un decreto de competencias autonómicas, que se convertirá en proposición de ley en las próximas semanas, dado que el Gobierno se está "forrando" con la recaudación del IGIC, un 18% más que en 2023, por lo que hay recursos económicos para poner en marcha nuevas iniciativas.

Para Franquis, la estrategia del presidente canario, Fernando Clavijo, pasa por abrir un "enfrentamiento" con el Gobierno de España para "encubrir" las dificultades que tiene de gestión.

Esther González ha dicho que Canarias "no puede seguir viviendo de anuncios" cuando una parte de la población está en situación vulnerable, pues la precariedad "se mantiene" de tal forma que hace falta un plan de "transformación económico serio".

A Clavijo, ha indicado, "lo único que le interesa es decidir o mandar, pero que le paguen a fiesta, que la pague otro, y eso ni es nacionalismo, ni es autogobierno, y desde luego no es serio".

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI) ha indicado que hay que pedir al Estado "lo que es justo" y lo que "corresponde" a Canarias y ha afeado a los socialistas que no presentaron un plan de transformación de las islas cuando gobernaron.

Melodie Mendoza (ASG) ha apuntado que muchas de las medidas de la propuesta ya están siendo abordadas por el Gobierno de Canarias y entiende que la transformación del archipiélago "no se improvisa" a través de un decreto y lo que ha reclamado es una "mejora del diálogo" entre las administraciones que tienen competencias.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha ironizado con que el PSOE "quiere salvar Canarias subiendo impuestos y rindiendo pleitesía a la Agenda 2030", no entiende sus "lecciones de gestión de recursos públicos" y lamentado que el Gobierno central no cumpla con la 'Agenda Canaria'.

PP: UNA ENMIENDA A LA "INACCIÓN" DEL PACTO DE LAS FLORES

Luz Reverón, portavoz del Grupo Popular, ha dicho que el decreto es una forma de "enmendar su inacción" en la pasada legislatura y ante la "situación de urgencia" que vive Canarias por la falta de PGE, ve necesario adoptar "medidas extraordinarias" como la del 'Decreto Canarias'.

Socorro Beato (CC) ha tildado la propuesta del PSOE de "maniobra política calculada para distraer la atención" y entiende que el autogobierno "no está reñido" con la defensa del Estatuto y los compromisos políticos de la 'agenda canaria'.

"Lecciones de canariedad no vamos a dar, pero desde luego Coalición Canaria podría escribir una tesis doctoral de defensa de Canarias y Ana Oramas, una cátedra", ha indicado, subrayando que no van a contribuir a que "el tiro se desvíe a otro sitio".