Cuatro personas heridas moderadas en una colisión entre varios vehículos en Fuerteventura

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 11 (EUROPA PRESS)

Un total de cuatro personas han resultado heridas de carácter moderadas tras la colisión de varios vehículos a su paso por Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 12.29 horas de este lunes, en la carretera FV-20, en el término municipal de Puerto del Rosario, y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que una mujer presentaba traumatismo en cuello y en cadera de carácter moderado, mientras que otra herida presentaba traumatismo torácico, también de carácter moderado, por lo que fueron trasladadas en una ambulancias al Hospital de Fuerteventura.

El personal del SUC también asistió a una mujer, de 51 años, que en el momento inicial de la asistencia presentaba traumatismo craneal de carácter moderado; mientras que un joven, de 22 años, también fue asistido por un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado. Ambos fueron trasladados en ambulancias al Hospital de Fuerteventura.

En el lugar del accidente se personaron, además, bomberos de Puerto del Rosario que aseguraron los vehículos accidentados y liberaron a dos de los ocupantes del interior de los habitáculos, y agentes de la Guardia Civil regularon el trafico en la vía y realizaron del atestado correspondiente.