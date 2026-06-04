Un cura de El Hierro y varios migrantes expondrán la acogida isleña ante León XIV en el acto de La Laguna

Personas migrantes que intervendrán en el acto de la plaza del Cristo de La Laguna - OBISPADO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Cristo de La Laguna acogerá el próximo viernes 12 de junio de uno de los momentos más emotivos y simbólicos de la visita del papa León XIV a Tenerife con un encuentro sobre inmigración, acogida e integración que contará con la presencia de un cura de El Hierro y dos personas migrantes, un joven senegalés y una mujer colombiana.

El acto, previsto para las 10.10 horas, combinará música, experiencias personales y reflexión, convirtiéndose en una muestra de la diversidad humana y cultural que caracteriza al archipiélago.

Así, tras la bienvenida del obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, intervendrán Darwin Rivas, sacerdote y delegado de Cáritas en El Hierro, una persona muy comprometida con la atención a personas migrantes llegadas a Canarias; Mbacke Ndiaye, joven senegalés acogido por la Fundación Canaria 'El Buen Samaritano'; Khalid Allad, acompañado por la Fundación Don Bosco Salesianos y Thalia Johana, migrante colombiana, exparticipante y ahora voluntaria de Cáritas.

Thalia llegó hace tres años a Tenerife, vivía con su hermano en un piso de alquiler, pero de un día para otro perdieron la vivienda hasta que Cáritas apareció en su camino.

La entidad le facilitó una plaza en el proyecto 'Ciprés', un recurso alojativo destinado a mujeres en situación de sin hogar.

"En ese momento, sentí una mano cerca que sabía que no me iba a soltar. Siempre he tenido la fe y confianza en Diosito de que la vida es un proceso", explica Thalía, que gracias al trabajo que con ella hicieron las técnicas de 'Ciprés' y del área de Empleo de Cáritas pudo lograr un trabajo como cuidadora de personas mayores.

Para agradecer y devolver de alguna forma todo el apoyo que recibió, Thalía decidió hacerse voluntaria de Cáritas, tanto en la parroquia a la que pertenece como en el proyecto 'Construyendo Comunidad', que promueve la participación activa de las personas migrantes en la comunidad a través del conocimiento y contacto con la red de recursos y el tejido asociativo de la zona.

"Lo que intento es ayudar a otras personas migrantes como yo en sus procesos de integración y conocimiento del país y la comunidad a la que llegan", subraya Thalía, que resalta que el encuentro con el Papa "es algo muy grande".

"Ahora estoy en un buen momento, vivo de manera independiente, tengo mi trabajo y he podido poner mi experiencia al servicio de los demás, y todo ello gracias a Cáritas, para la que no tengo palabras suficientes para describir lo que hacen por las personas que más lo necesitan", concluye.

DISCURSO DEL PAPA

Junto a los testimonios como el de Thalía, la música también ocupará un lugar destacado durante el encuentro de León XIV en La Laguna, con una actuación que pondrá en valor las raíces culturales africanas presentes en las islas y contribuirá a reforzar el carácter intercultural del acto.

El momento central llegará con la intervención del propio León XIV, quien dirigirá un mensaje a las personas congregadas en la plaza.

Sus palabras estarán dirigidas especialmente a quienes han vivido procesos migratorios, a las entidades que trabajan en la acogida y acompañamiento de las personas más vulnerables y a toda la sociedad canaria, resaltan desde el Obispado de la Diócesis Nivariense.

Este encuentro pretende visibilizar la realidad de miles de personas que han llegado a Canarias buscando una oportunidad, así como reconocer la labor desarrollada por instituciones, organizaciones sociales y comunidades cristianas que trabajan cada día en favor de la dignidad humana y la inclusión.

La Plaza del Cristo se convertirá así en un espacio de escucha, encuentro y fraternidad, reflejando algunos de los valores que han marcado el pontificado de León XIV: la cercanía a las periferias, la defensa de la dignidad de cada persona y la construcción de puentes entre culturas y pueblos.