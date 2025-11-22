Curbelo (ASG) propone un 'pacto canario' para afrontar el reto demográfico en las islas, con "presiones crecientes" - ASG

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG) propondrá al pleno del Parlamento de Canarias 'un pacto canario' por la sostenibilidad demográfica, en un momento en el que las islas afrontan "presiones crecientes" sobre su territorio, servicios públicos y capacidad de acogida. La formación política aprovechará la ocasión para preguntar al Gobierno por los "avances reales" en financiación autonómica

En una nota de prensa, el portavoz del Grupo, Casimiro Curbelo, recuerda que en los últimos 25 años la población de Canarias ha aumentado en más de 500.000 habitantes, superando los 2,26 millones, un crecimiento que, expone, es "muy desigual entre islas y territorios".

Asimismo, ha subrayado que mientras determinadas zonas soportan una presión demográfica "difícilmente sostenible", otras --especialmente en las Islas Verdes y en ámbitos rurales-- sufren estancamiento o pérdida poblacional. "Solo en el último bienio, 14 municipios han perdido habitantes", ha advertido.

El líder de ASG insistirá en el Parlamento canario que este desafío requiere una respuesta consensuada: "La sostenibilidad demográfica no puede abordarse desde enfoques parciales o coyunturales, pues necesita un acuerdo amplio que permita defender, como país, una posición común ante el Estado y la Unión Europea", ha dicho.

Por ello, Curbelo defenderá un pacto canario como base para abordar medidas como la regulación del acceso a la vivienda por parte de no residentes, la definición de cuotas de crecimiento poblacional, la modernización del planeamiento territorial o la creación de instrumentos fiscales vinculados a la presión demográfica.

SOBRE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En segundo lugar, el portavoz parlamentario de ASG interpelará al vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos sobre los avances reales para Canarias en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, cuya reforma está prevista para 2026 tras más de una década de retraso.

Curbelo pondrá en valor que las entregas a cuenta para 2026 ascienden a 7.101 millones de euros, un 7,7% más que en 2025, y que la liquidación definitiva de 2024 eleva la cifra hasta los 8.194 millones, "la mayor en la historia autonómica". Además, destacará que la deuda pública de la Comunidad Autónoma representa el 11,4% del PIB, la tasa más baja del país.

Sin embargo, a pesar de los datos, sostiene, no hay que olvidarse de "la fuerte dependencia de Canarias respecto a las transferencias del Estado" para sostener sus servicios públicos esenciales. "Si el futuro modelo no reconoce adecuadamente la insularidad, la fragmentación territorial y, especialmente, la doble insularidad, seguiremos reproduciendo desigualdades entre islas capitalinas y no capitalinas", ha argumentado.

Así, Curbelo insistirá en la importancia de que el nuevo sistema "preserve la adicionalidad del Régimen Económico y Fiscal (REF), refuerce el criterio de población ajustada, incorpore los sobrecostes insulares y garantice que ningún territorio salga perjudicado".

"Es una cuestión de justicia institucional, pero también de justicia con los ciudadanos que viven en territorios más pequeños y alejados", ha señalado.