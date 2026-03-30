Curbelo (ASG) ve "un paso en la buena dirección" el acuerdo Canarias-Estado sobre la guerra de Irán

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha calificado este lunes el pacto Canarias-Estado sobre las repercusiones económicas de la guerra de Irán como "un paso en la buena dirección", al entender que corrige una situación inicial "claramente insuficiente" para Canarias, tras un decreto estatal que, pese a movilizar 5.000 millones de euros y 80 medidas, dejaba fuera buena parte de las herramientas fiscales aplicadas en el territorio insular.

"Era imprescindible abrir esta vía de compensación para que las islas no quedaran en una situación de desventaja", señaló en una nota.

No obstante, el portavoz de ASG insistió en que este acuerdo debe traducirse ahora en medidas "concretas, eficaces y evaluables" que garanticen una protección real a la ciudadanía.

"La clave no es solo alcanzar un acuerdo, sino cómo se implementa y con qué intensidad llega a las familias y a los sectores económicos", afirmó.

En este sentido, recordó que el impacto de la crisis ya es evidente en Canarias pues en apenas dos semanas, el precio de los combustibles ha aumentado entre un 8% y un 12%, lo que ha elevado los costes del transporte y de la actividad empresarial, trasladándose de forma directa al encarecimiento de los productos básicos.

Además, advirtió de que en algunos sectores el combustible representa ya hasta el 40% de los costes operativos, lo que agrava la presión sobre empresas y hogares.

Curbelo subrayó que la singularidad fiscal y económica del archipiélago obliga a una respuesta diferenciada.

"Aquí no se aplica el IVA, sino el IGIC, y eso hace que muchas de las medidas estatales no tengan una traslación automática. Por eso, adaptar no es una opción, es una obligación", indicó.

Asimismo, valoró el planteamiento del Gobierno de Canarias de activar un paquete de medidas orientadas a mitigar el impacto de la crisis, entre ellas, la aplicación del IGIC cero a los combustibles y a productos básicos de la cesta de la compra, la bonificación del 99% del impuesto sobre los carburantes para transportistas y agricultores, o la puesta en marcha de ayudas directas a sectores como el agrícola, el ganadero, el pesquero y el industrial.

Sin embargo, advirtió de que estas iniciativas deben contar con financiación suficiente y ejecutarse con rapidez para evitar que la crisis "erosione" el poder adquisitivo de la población y la competitividad del tejido productivo.

En este contexto, consideró igualmente necesario que se mantenga abierta la negociación con el Estado para ampliar el alcance de las medidas, ya sea mediante nuevas compensaciones o a través de una mayor flexibilidad en las reglas fiscales.

"El acuerdo alcanzado es un primer paso, pero no puede ser el último", afirmó Curbelo, quien apeló a mantener una posición firme y unida en defensa de los intereses del archipiélago.

"Canarias necesita una respuesta a la altura de su realidad, no por privilegio, sino por justicia territorial", recalcó.