Dávila achaca a "episodios puntuales" el cierre de playas y ve una "desfachatez" que el PSOE critique 'Playa Jardín'

Pleno del Cabildo de Tenerife - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha achacado este viernes a "episodios puntuales" los cierres de playas en Tenerife y en el caso concreto de 'Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, ha tildado de "desfachatez" las críticas del Grupo Socialista.

"Hay que tener poca vergüenza", ha comentado en un pleno extraordinario solicitado por el PSOE, subrayando que 'Playa Jardín' "es una playa "segura" que está "abierta" y "no es de ningún partido político ni de ninguna administración sino de los vecinos".

Ha cargado contra la "herencia" que dejó el PSOE tanto en el Cabildo como en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz que "ocultó información" mientras las aguas se "deterioraban" y ahora ha solicitado "responsabilidad" para resolver un problema "extremadamente complejo" y que se resolverá según lo que digan los técnicos competentes.

Así, ha reprochado a los socialistas que "no hicieron nada" y defendido que se trabaja en la reparación o construcción de un nuevo emisario en Punta Brava, al que no ha responsabilizado de la contaminación en 'Playa Jardín', y en la construcción de la nueva depuradora comarcal, ya adjudicada por más de 17 millones y un plazo de ejecución de 37 meses.

Además ha comentado que en paralelo se trabaja en la redacción de su futuro ampliación.

La presidenta ha insistido en las decisiones "valientes y responsables" llevadas a cabo por su Gobierno y ha reprochado que los socialistas quieran "hacer un juicio". "Los problemas no empezaron con este Gobierno", ha agregado.

Ha valorado el sistema de analíticas y de información del departamento de Salud Pública del Gobierno de Canarias y negado que un cierre de playa se deba a un "problema estructural" de contaminación en el litoral.

De hecho, ha señalado que en 2026, de 60 playas bajo vigilancia solo ha habido 12 episodios puntuales de contaminación.

Dávila ha pedido "mirada larga" y "responsabilidad" porque para muchos problemas no hay una "solución única" y ha defendido la gestión del Cabildo en este mandato, que ha pasado de un 52% de depuración de aguas a un 86%, que será del 97% cuando estén culminadas las depuradoras del oeste y la de Santa Cruz de Tenerife.

En total en la isla se depuran actualmente más de 63.000 metros cúbicos diarios y el uso del agua regenerada para la agricultura ha crecido un 78% en tres años.

La presidenta ha subrayado el "esfuerzo titánico" del Cabildo, en conjunción con Acuaes, para movilizar un total de 364 millones de inversión y está en cartera la firma de un nuevo convenio por otros 147 millones.

LA PRESIDENTA, NERVIOSA

El portavoz del Grupo Socialista, Aarón Afonso, ha criticado la falta de información del grupo de gobierno y el uso de datos "que no son ciertos" y ha intentado, sin éxito, lograr compromisos fehacientes de qué se va a hacer con el emisario de Punta Brava tras 14 meses de retraso y la obra anulada.

Ha ahondado en el "nerviosismo" de la presidenta y le ha reprochado que haya intentado "contar un relato", al tiempo que hurgado en las diferencias con su vicepresidente, Lope Afonso (PP), a cuenta de si la fisura del emisario está relacionada directamente con la contaminación de la playa.

Lope Afonso ha comentado que la depuración es un "asunto de isla" y no se ha "estado a la altura" y no se puede permitir que los proyectos "se demoren o fracasen" por lo que ha pedido a todos los grupos "mirar al futuro".

Ha apuntado que 'Playa Jardín' es la playa "más vigilada de Canarias" y ha reducido los dos cierres de este verano a temas puntuales de menos de 24 horas y que no supusieron un riesgo para la salud pública.

Ante las críticas del PSOE ha indicado que durante el gobierno de Marco González en la Alcaldía sí se ocultó información porque la playa estuvo abierta casi dos semanas pese a los avisos de Salud Pública, aparte de la fisura del emisario data desde 2020.

José Miguel Ruano (CC), vicepresidente segundo, ha señalado que se ha "avanzado mucho" en la gestión de las aguas residuales, pues incluso se han adelantado 63 millones más del convenio con Acuaes, y ha coincidido en que la fisura del emisario no es la causa de la contaminación ya que el agua sale "depurada y desinfectada".

Ha dicho que hasta hace una década no había conciencia ni preocupación sobre la gestión de las aguas residuales y ha invitado al PSOE a trabajar conjuntamente con el grupo de gobierno.

Ana Salazar, portavoz de Vox, ha admitido la "preocupación" de los ciudadanos del Valle de La Orotava por lo que ha reclamado al Gobierno insular "rigor" en la gestión y más coordinación con los ayuntamientos para lograr resultados "que se puedan medir" con el fin de que 'Playa Jardín' no se convierta en un "problema político".